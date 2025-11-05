În amintirea lui Alex Ștefănescu, la Cultura pentru toți/ VIDEO

Miercuri, 5 noiembrie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre criticul literar Alex Ștefănescu (1947-2024).

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News.

