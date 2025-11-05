€ 5.0851
Data publicării: 13:35 05 Noi 2025

EXCLUSIV În amintirea lui Alex Ștefănescu, la Cultura pentru toți/ VIDEO
Autor: Irina Constantin

Criticul literar Alex Ștefănescu (1947-2024) este subiectul unei noi ediții Cultura pentru toți.

Miercuri, 5 noiembrie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și  criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre criticul literar Alex Ștefănescu (1947-2024). 

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News. 

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube. 

