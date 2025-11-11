€ 5.0854
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0854
|
$ 4.3982

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Droguri şi alcool vs telefon la volan. Ce se schimbă în mintea şoferului
Data actualizării: 09:15 11 Noi 2025 | Data publicării: 09:14 11 Noi 2025

EXCLUSIV Droguri şi alcool vs telefon la volan. Ce se schimbă în mintea şoferului
Autor: Dana Mihai

titi aur6
 

DC Conducem revine cu un nou episod. Titi Aur, instructor de conducere defensivă, explică ce se întâmplă în mintea unui şofer atunci când se urcă la volan băut sau drogat.

DC Conducem revine cu un nou episod. Titi Aur, instructor de conducere defensivă, explică ce se întâmplă în mintea unui şofer atunci când se urcă la volan băut sau drogat, prin comparaţie cu ce se întâmplă atunci când stă pe telefon la volan. 

Vorbim, de asemenea despre accidentul de lângă Craiova, unde doi şoferi au decedat pentru că unul dintre ei se juca pe telefon în timp ce conducea, dar analizăm şi alte imagini din trafic. 

Dezbatem, de asemenea, şi rezultatele unui sondaj privind consumul de alcool la volan. 

Emisiunea se transmite, ca de obicei, marţi, 11 noiembrie, de la ora 18:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Dacă aveţi sugestii de subiecte sau imagini din trafic pe care doriţi să le discutăm la DC Conducem, ne puteţi contacta pe adresa de e-mail [email protected]

Rămâneţi alături de noi

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

titi aur
sofer
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Nicuşor Dan îl omagiază pe Corneliu Coposu: Un apărător neclintit al democraţiei şi libertăţii
Publicat acum 6 minute
Belgia reintroduce serviciul militar: tinerii de 17 ani primesc scrisori pentru recrutare
Publicat acum 42 minute
Mircea Coşea, previziune pentru 2026. La ce să se aștepte românii din punct de vedere economic / video
Publicat acum 45 minute
Ce trebuie să știi înainte să cumperi o mașină second hand. Avertismentul RAR
Publicat acum 50 minute
Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide vineri, 14 noiembrie: concerte live și multe surprize
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat pe 09 Noi 2025
Tudorel Toader o "taxează" pe Oana Gheorghiu, după mesajul dur la adresa magistraților
Publicat acum 17 ore si 27 minute
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 09 Noi 2025
Horoscop săptămânal 10-16 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close