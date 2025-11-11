DC Conducem revine cu un nou episod. Titi Aur, instructor de conducere defensivă, explică ce se întâmplă în mintea unui şofer atunci când se urcă la volan băut sau drogat, prin comparaţie cu ce se întâmplă atunci când stă pe telefon la volan.

Vorbim, de asemenea despre accidentul de lângă Craiova, unde doi şoferi au decedat pentru că unul dintre ei se juca pe telefon în timp ce conducea, dar analizăm şi alte imagini din trafic.

Dezbatem, de asemenea, şi rezultatele unui sondaj privind consumul de alcool la volan.

Emisiunea se transmite, ca de obicei, marţi, 11 noiembrie, de la ora 18:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

Dacă aveţi sugestii de subiecte sau imagini din trafic pe care doriţi să le discutăm la DC Conducem, ne puteţi contacta pe adresa de e-mail [email protected].

