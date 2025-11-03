Pe 4 noiembrie, Marte își va începe tranzitul în semnul Săgetătorului, unde va rămâne până pe 15 decembrie. Putem spune că este unul dintra cele mai preferate tranzite ale lui Marte! Ne vor mâna pasiunea şi dorinţa de a profita la maximum de viață. Ne vom da seama că avem nevoie de noi instrumente, și în acest sens, vom fi preocupați de a călători și de a culege multă înțelepciune pe parcurs. Vom consuma resurse pentru ideile mari, încât vom uita uneori micile detalii. Vom fi mai idealiști și vom lupta pentru dreptate, care se va demonstra a nu fi absolută. De asemenea, vom fi mai atrași de progresul intelectual.

Tranzitul lui Marte în Săgetător din 2025 este unul mai special pentru că se va întâlni cu Mercur retrograd în același semn și va face o serie de careuri cu Saturn și Neptun. Cei mai afectați vor fi cei cu marcaj mutabil: Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești.

