Data publicării: 16:15 02 Dec 2025

Paradox cu numărul de accidente din România. DC Conducem, un nou episod
Autor: Ioana Dinu

titi-aur2_95409500 Titi Aur la DC News
 

DC Conducem vine cu un nou episod. Titi Aur, instructor de conducere defensivă, aduce noi puncte de vedere cu privire la ceea ce se întâmplă în trafic.

Cum reacţionezi când te trezeşti, pe autostradă, cu o maşină venind cu viteză din contrasens? 

Care este paradoxul în ceea ce priveşte numărul de accidente din România? 

Ce s-a întâmplat în accidentul de la Cluj, unde trei tineri au fost loviţi pe trecerea de pietoni? Cât de scăzut este gradul de educaţie rutieră, nu doar la şoferi ci şi la pietoni? 

Suntem într-o junglă pe stradă, spune Titi Aur. Ce e de făcut? 

Semnalul acustic la trecerile de pietoni ne ajută sau ne încurcă? 

Toate acestea, dar şi multe alte subiecte, le aflaţi la DC Conducem marţi, 2 decembrie, de la ora 18:00. 

Emisiunea se transmite pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube ale acestor site-uri. 

Dacă aveţi sugestii de subiecte sau imagini video din trafic, le aşteptăm pe adresa de e-mail [email protected]

titi aur
accident
