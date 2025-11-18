Daniela Simulescu, astrolog DC News, a analizat în exclusivitate pentru cititorii noștri astrograma candidatei Anca Alexandrescu.
Anca Alexandrescu s-a născut pe 18 octombrie 1972. Observăm că este o nativă Balanță. Atunci când discutăm despre caracteristicile acestui arhetip zodiacal, avem în vedere nevoia de relaționare, capacitatea de negociere, predilecția către a conecta grupuri sau oameni, indecizia și simțul estetic. Venus, planeta iubirii și a feminității se afla în semnul Fecioarei. Deci avem de-a face cu nativă foarte exigentă, dornică de perfecțiune, atentă la detalii.
Vom afla și alte detalii importante de la Daniela Simulescu, astrolog DC News, care a analizat, în exclusivitate, portretul astrologic al Ancăi Alexandrescu.
