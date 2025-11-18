€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Astrogramă Anca Alexandrescu: Ce spun astrele despre candidatura sa la primăria capitalei - VIDEO
Data actualizării: 10:28 18 Noi 2025 | Data publicării: 10:14 18 Noi 2025

EXCLUSIV Astrogramă Anca Alexandrescu: Ce spun astrele despre candidatura sa la primăria capitalei - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

anca alexandrescu Inquam Photos / Octav Ganea
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, a analizat în exclusivitate pentru cititorii noștri astrograma candidatei Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu s-a născut pe 18 octombrie 1972. Observăm că este o nativă Balanță. Atunci când discutăm despre caracteristicile acestui arhetip zodiacal, avem în vedere nevoia de relaționare, capacitatea de negociere, predilecția către a conecta grupuri sau oameni, indecizia și simțul estetic. Venus, planeta iubirii și a feminității se afla în semnul Fecioarei. Deci avem de-a face cu nativă foarte exigentă, dornică de perfecțiune, atentă la detalii.

VEZI ȘI - Cătălin Drulă, primar general al Capitalei? Ce spun astrele despre şansele sale în alegerile din 7 decembrie 

Vom afla și alte detalii importante de la Daniela Simulescu, astrolog DC News, care a analizat, în exclusivitate, portretul astrologic al Ancăi Alexandrescu.

Emisiunea va fi transmisă marți, 18 noiembrie, de la ora 17.00, pe DCNews, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anca alexandrescu
alegeri primaria capitalei
astrograma
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Samira Negrouche, câștigătoarea premiului „Benjamin Fondane“ 2025 , acordat de ICR
Publicat acum 5 minute
Rusia se pregătește de un război cu Polonia, avertizează șeful Statului Major de la Varșovia
Publicat acum 8 minute
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan - surse
Publicat acum 28 minute
CATANE, o coproducție România-Italia, premiera la IFFI Goa, în India
Publicat acum 47 minute
Incident periculos în Constanța: O mașină a lovit o țeavă de gaz, iar elevii unui liceu au fost evacuați
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat acum 17 ore si 37 minute
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
Publicat pe 16 Noi 2025
Horoscop săptămânal 17-23 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close