Horoscop 24-30 noiembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Data publicării: 14:38 22 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 24-30 noiembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

fotografie-emisiune-daniela-simulescu-dcnews Astrolog Daniela Simulescu/De vineri, Mercur nu va mai fi retrograd!
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente ale săptămânii.

Cea mai bună veste a săptămânii următoare este aceea că Mercur își va finaliza retrogradarea în Scorpion. Se va întâmpla asta pe 29 noiembrie, însă atenție că efectele retrogradării vor mai dura pentru o perioadă.

Pe urmă, putem declara. fără echivoc, că protagonista săptămânii va fi Venus. Se pregătește să facă un trigon cu Jupiter, unul cu Saturn, altul cu Neptun, o opoziție cu Uranus și să își înceapă tranzitul în semnul Săgetătorului. Cu alte cuvinte, mulți dintre noi vor avea oportunități pe plan romantic.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 23 noiembrie, de la ora 12.00, atât pe DCNews, Facebook și Youtube.

