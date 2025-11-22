Cea mai bună veste a săptămânii următoare este aceea că Mercur își va finaliza retrogradarea în Scorpion. Se va întâmpla asta pe 29 noiembrie, însă atenție că efectele retrogradării vor mai dura pentru o perioadă.

Pe urmă, putem declara. fără echivoc, că protagonista săptămânii va fi Venus. Se pregătește să facă un trigon cu Jupiter, unul cu Saturn, altul cu Neptun, o opoziție cu Uranus și să își înceapă tranzitul în semnul Săgetătorului. Cu alte cuvinte, mulți dintre noi vor avea oportunități pe plan romantic.

CITEȘTE ȘI Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața

Emisiunea va fi transmisă duminică, 23 noiembrie, de la ora 12.00, atât pe DCNews, Facebook și Youtube.

Nu uita să te abonezi la canalele noastre: YouTube DC News și Youtube Astrosens!