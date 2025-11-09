€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 19:56 09 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 10 noiembrie 2025. Previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

daniela-simulescu-dcnews-foto_00341300 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, ne va oferi horoscopul zilei de luni, 10 noiembrie 2025.

În prima zi a săptămânii, nu avem un aspect astrologic major. Însă, vă reamintim că Mercur și-a început retrogradarea în semnul Săgetătorului, acolo unde se va întâlni, în curând, și cu Marte. Timpul ne va face numeroase șicane. Situațiile, care de obicei sunt foarte simple, acum ni se vor părea prea complicate. Iar, atunci când, avem de-a face cu o criză, vom avea tendința de a ne complica și mai mult. Din neatenție, vom face erori care să ne dea peste cap viitorul apropiat.

Horoscop săptămânal 10-16 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

Însă, nu trebuie să uităm ceva! Orice retrogradarea ne arată că viața nu este perfectă și că din greșeli învățăm să ne facem viața mai bună.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, luni, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Donald Trump îi asigură ”scut financiar” lui Viktor Orban în fața sancțiunilor UE
Publicat acum 13 minute
Cele patru cuvinte spuse de Kate Middleton care au stârnit reacția neașteptată a Camillei
Publicat acum 14 minute
Horoscop 10 noiembrie 2025. Previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 29 minute
Horoscop săptămânal 10-16 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 1 ora si 0 minute
PNL și USR au bătut palma: Alianță electorală în Buzău
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat pe 07 Noi 2025
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
Publicat pe 07 Noi 2025
Congres PSD: De ce lipsește, cu adevărat, Viorica Dăncilă. ”A făcut imposibilă participarea mea”
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close