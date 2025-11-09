Horoscop 10 noiembrie 2025. Previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

În prima zi a săptămânii, nu avem un aspect astrologic major. Însă, vă reamintim că Mercur și-a început retrogradarea în semnul Săgetătorului, acolo unde se va întâlni, în curând, și cu Marte. Timpul ne va face numeroase șicane. Situațiile, care de obicei sunt foarte simple, acum ni se vor părea prea complicate. Iar, atunci când, avem de-a face cu o criză, vom avea tendința de a ne complica și mai mult. Din neatenție, vom face erori care să ne dea peste cap viitorul apropiat.

Horoscop săptămânal 10-16 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

Însă, nu trebuie să uităm ceva! Orice retrogradarea ne arată că viața nu este perfectă și că din greșeli învățăm să ne facem viața mai bună.

