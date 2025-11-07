Vine Bright Friday, campania care transformă Black Friday în ceva cu adevărat… luminos! Ce reduceri aduce PPC pentru energie verde, electrocasnice și soluții inteligente pentru acasă?
Cum poți plăti în rate direct pe factura de energie și ce trebuie să faci ca să prinzi cele mai bune oferte?
Răspunsurile le aflăm direct de la sursă - Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, într-un dialog cu Anca Murgoci.
Nu rata o discuție plină de energie despre un concept nou: Bright Friday, ziua în care lumina învinge întunericul reducerilor!
Ce înseamnă, mai exact, Bright Friday și cum diferă această
campanie de Black Friday-ul clasic?
De ce „Bright” și nu „Black”? Ce simbolizează acest concept pentru
PPC?
Ce înseamnă concret ofertele PPC Energie Verde și PPC Relaxat. Cui se adresează fiecare dintre ele?
Ce tipuri de produse sunt incluse în campania Bright Friday?
Cum putem fi printre primii care beneficiază de reducerile de Bright
Friday?
Dacă luăm electrocasnice prin Bright Friday ne ajută cumva să
avem facturi mai mici la PPC?
Aflăm toate răspunsurile vineri, 7 Noiembrie, ora 16.00, pe DC News și DC Business.
