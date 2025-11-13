AntiMit. Mai poţi arunca vina pe altul când vine amenda acasă? Camerele moderne schimbă jocul

Titi Aur, instructor de conducere defensivă și multiplu campion național la raliuri, este invitatul săptămânii la emisiunea AntiMit.
Iată principalele mituri discutate:
• Poți păcăli aparatele radar cu un CD agățat la oglindă sau prin alte metode?
• Este mai sigură circulația pe autostradă în România decât pe alte drumuri?
• Ești un șofer mai bun dacă ai mai mulți ani de șofat?
• Trebuie să calci ambreiajul odată cu frâna?
• Mersul cu viteză mică te ferește de accidente?
• Ne ajută farurile de ceață? Când trebuie folosite corect?
• Poți da vina pe altcineva când iei amendă? Camerele performante schimbă regulile jocului.
• De ce siguranța rutieră rămâne „copilul vitreg” al societății românești?
• Femeile conduc mai prost decât bărbații?
Află vineri, 14 noiembrie, de la ora 18:00, dacă aceste afirmații sunt mituri sau realitate, doar la DC News și DC News TV. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube.
