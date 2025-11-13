AntiMit. Mai poţi arunca vina pe altul când vine amenda acasă? Camerele moderne schimbă jocul

Iată principalele mituri discutate:

• Poți păcăli aparatele radar cu un CD agățat la oglindă sau prin alte metode?

• Este mai sigură circulația pe autostradă în România decât pe alte drumuri?

• Ești un șofer mai bun dacă ai mai mulți ani de șofat?

• Trebuie să calci ambreiajul odată cu frâna?

• Mersul cu viteză mică te ferește de accidente?

• Ne ajută farurile de ceață? Când trebuie folosite corect?

• Poți da vina pe altcineva când iei amendă? Camerele performante schimbă regulile jocului.

• De ce siguranța rutieră rămâne „copilul vitreg” al societății românești?

• Femeile conduc mai prost decât bărbații?

