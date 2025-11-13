€ 5.0839
DCNews Stiri AntiMit. Mai poţi arunca vina pe altul când vine amenda acasă? Camerele moderne schimbă jocul
Data publicării: 14:37 13 Noi 2025

EXCLUSIV AntiMit. Mai poţi arunca vina pe altul când vine amenda acasă? Camerele moderne schimbă jocul
Autor: Dana Mihai

titi-aur2_95409500 Titi Aur la DC News
 

Titi Aur, instructor de conducere defensivă și multiplu campion național la raliuri, este invitatul săptămânii la emisiunea AntiMit.

Iată principalele mituri discutate:

• Poți păcăli aparatele radar cu un CD agățat la oglindă sau prin alte metode?
• Este mai sigură circulația pe autostradă în România decât pe alte drumuri?
• Ești un șofer mai bun dacă ai mai mulți ani de șofat?
• Trebuie să calci ambreiajul odată cu frâna?
• Mersul cu viteză mică te ferește de accidente?
• Ne ajută farurile de ceață? Când trebuie folosite corect?
• Poți da vina pe altcineva când iei amendă? Camerele performante schimbă regulile jocului.
• De ce siguranța rutieră rămâne „copilul vitreg” al societății românești?
• Femeile conduc mai prost decât bărbații?

Află vineri, 14 noiembrie, de la ora 18:00, dacă aceste afirmații sunt mituri sau realitate, doar la DC News și DC News TV. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube.

