Mirela Vescan vă aşteaptă duminică, 16 noiembrie, de la ora 11:00, la o nouă ediţie a emisiunii Mi-Th Influencer.

Invitata din această săptămână este Eva Şerban, câştigătoarea Fashion Model. Elevă, model, dansatoare, dar, cel mai important, copil. Vă aşteptăm să o cunoaştem împreună pe Eva Şerban la Mi-Th Influencer.

Emisiunea se transmite duminică, de la ora 11:00, pe DC News şi DC news TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.