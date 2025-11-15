€ 5.0847
DCNews Stiri Mi-Th Influencer. Eva Şerban, câştigătoarea Fashion Model, invitata săptămânii
Data actualizării: 18:16 15 Noi 2025 | Data publicării: 16:22 15 Noi 2025

EXCLUSIV Mi-Th Influencer. Eva Şerban, câştigătoarea Fashion Model, invitata săptămânii
Autor: Florin Răvdan

ScreenShot Tool -20251115162144
 

Mirela Vescan vă aşteaptă duminică, 16 noiembrie, de la ora 11:00, la o nouă ediţie a emisiunii Mi-Th Influencer.  Invitata din această săptămână este Eva Şerban, câştigătoarea Fashion Model. Elevă,...

Mirela Vescan vă aşteaptă duminică, 16 noiembrie, de la ora 11:00, la o nouă ediţie a emisiunii Mi-Th Influencer. 

Invitata din această săptămână este Eva Şerban, câştigătoarea Fashion Model. Elevă, model, dansatoare, dar, cel mai important, copil. Vă aşteptăm să o cunoaştem împreună pe Eva Şerban la Mi-Th Influencer. 

Emisiunea se transmite duminică, de la ora 11:00, pe DC News şi DC news TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

eva serban
fashion model
mi-th influencer
