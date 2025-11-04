€ 5.0865
Data actualizării: 21:04 04 Noi 2025 | Data publicării: 21:01 04 Noi 2025

EXCLUSIV Eu cu cine votez? Chirieac și Tache pun presiune pe Ciuvică la Miercurea Neagră
Autor: Anca Murgoci

Emisiunea Miercurea Neagră Emisiunea Miercurea Neagră revine cu o nouă ediție Foto: DC NEWS
 

Miercuri sunteți așteptați la Miercurea Neagră!

Diana Tache, Mugur Ciuvică și Bogdan Chirieac sunt la DC News și DC News TV, de la ora 12.00, Facebook și Youtube.

„Pe 5 noiembrie, miercuri, e din nou Miercurea Neagră. Dar nu vă uitați la cum arată vremea. Nu. La noi e tot timpul Miercurea Neagră. Mai ales că suntem cu o lună înainte de alegerile din București. Trebuie văzut dacă îl putem convinge, împreună cu Diana Tache, pe domnul Ciuvică să voteze altceva decât ce are de gând.

Știți ce are de gând să voteze? Cătălin Drulă. Știți că e mai USR-ist decât oricine. Singura șansă ar fi să-i punem un candidat de la Reper sau pe doamna Clotilde Armand, sau ceva asemănător, ca să voteze Ciuvică cu altcineva decât cu domnul Drulă. Dar totuși, hai să-l convingem. Are un fond bun, v-am spus mereu asta, și, din când în când, iese la suprafață. Deci, miercuri la ora 12.00, la DC News și DC News TV!”, a zis Bogdan Chirieac pe TikTok.

Așadar... cu cine votăm? Cine are cele mai multe șanse să fie primar la București?

A greșit Nicușor Dan când a mers la evenimentul lansării candidaturii lui Cătălin Drulă?

Planul NATO pentru România. Secretarul General al NATO, Mark Rutte, în țara noastră.

Ce îi mai așteaptă pe români. Concedieri, creșterea TVA?! Ce urmează?

Vineri este Congresul PSD. Sorin Grindeanu, noul președinte PSD.

Românii, sufocați de lanțul scumpirilor.

Ce întrebări aveți pentru Diana Tache, Mugur Ciuvică și Bogdan Chirieac? Scrieți-ne în comentarii și fiți alături de noi și de această dată!

miercurea neagra
grindeanu
drula
nicusor dan
