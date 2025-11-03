€ 5.0861
|
$ 4.4167
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 21:26 03 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 4 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Daniela Simulescu

daniela-simulescu-dcnews-foto_00341300 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, vine cu horoscopul zilei de marți, 4 noiembrie 2025.

Marți, 4 noiembrie, avem primul eveniment astrologic important al săptămânii. Marte își începe tranzitul în semnul Săgetătorului, acolo unde va rămâne până pe 15 decembrie. Putem spune că este unul dintre cele mai preferate tranzite ale lui Marte! De ce? Marte reprezintă acțiunea, iar Săgetătorul este un semn de foc.

Ne vor mâna pasiunea şi dorinţa de a profita la maximum de viață. Ne vom da seama că avem nevoie de noi instrumente, și în acest sens, vom fi preocupați de a călători și de a culege multă înțelepciune pe parcurs. Vom consuma resurse pentru ideile mari, încât vom uita uneori micile detalii. Vom fi mai idealiști și vom lupta pentru dreptate, care se va demonstra a nu fi absolută. Riscurile acestui tranzit sunt superficialitatea și excesul de zel. 

Citește și Lună Plină în Taur. Previziuni pentru toate zodiile

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, marți, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Nici clătite, nici tort: Iată o rețetă inedită de desert, creată de o nutriționistă. Trebuie neapărat să o încerci
Publicat acum 22 minute
Maria Zaharova ironizează prăbușirea turnului din Roma, unde un muncitor român a rămas prins sub dărâmături
Publicat acum 53 minute
„Bombă cu ceas” în centrul Bucureștiului: Risc de incendiu și explozie în Capitală
Publicat acum 56 minute
Ce riscuri pentru sănătate ascund zborurile lungi și cum să le eviți
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Merz vrea să trimită acasă refugiații sirieni: Războiul civil s-a terminat, putem începe repatrierile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Grindeanu a început să plângă când a văzut cine este în sala în care vorbea / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate
Publicat pe 02 Noi 2025
Ia uitați cine e lângă Nicușor Dan! Godină: Să fie coincidență?! Băiete, lasă pilele!
 
atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

principalul motiv pentru plecarea carrefour din romania cine urmeaza Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

de Val Vâlcu

cum explica i l caragiale sprijinirea lui drula de catre voiculescu si fritz Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close