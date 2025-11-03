Marți, 4 noiembrie, avem primul eveniment astrologic important al săptămânii. Marte își începe tranzitul în semnul Săgetătorului, acolo unde va rămâne până pe 15 decembrie. Putem spune că este unul dintre cele mai preferate tranzite ale lui Marte! De ce? Marte reprezintă acțiunea, iar Săgetătorul este un semn de foc.

Ne vor mâna pasiunea şi dorinţa de a profita la maximum de viață. Ne vom da seama că avem nevoie de noi instrumente, și în acest sens, vom fi preocupați de a călători și de a culege multă înțelepciune pe parcurs. Vom consuma resurse pentru ideile mari, încât vom uita uneori micile detalii. Vom fi mai idealiști și vom lupta pentru dreptate, care se va demonstra a nu fi absolută. Riscurile acestui tranzit sunt superficialitatea și excesul de zel.

