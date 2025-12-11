€ 5.0894
De ce apare foliculita la bărbați. Explicația unei specialiste în cosmetică / video
Data actualizării: 09:42 11 Dec 2025 | Data publicării: 09:41 11 Dec 2025

EXCLUSIV De ce apare foliculita la bărbați. Explicația unei specialiste în cosmetică / video
Autor: Dana Mihai

Barbat care se barbiereste Freepik
 

Specialistă în cosmetică și trainer, Amalia Didiu, a vorbit despre stilul de viață asupra sănătății pielii.

Specialista a explicat problemele de piele cu care se confruntă bărbații și cât de importantă e îngrijirea tenului masculin.

Barba este o protecție

"Această modă cu barba, să știi că a venit tot din nevoia de a-și proteja pielea. Lama, eu n-aș spune că face o exfoliere. Aș spune mai degrabă că face niște microtăieturi de care bărbații nu sunt conștienți, dar și noi când ne facem pe picioare. Aceste microleziuni, dacă nu avem grijă de piele cum trebuie, imediat duc către un risc de infecție.

De ce se întâmplă o foliculită? Câți bărbați nu au probleme cu o foliculită în barbă? Foliculita este o inflamație a rădăcinii firului de păr. Și să mă duc un pic mai în detaliu.

Citește și: Ce factori din stilul de viață modelează calitatea pielii

În momentul în care organismul nostru se simte agresat, începe cumva să acționeze către zona care a fost agresată. Glanda sebacee începe să producă mai mult sebum. De ce? Pentru că sebumul are un rol de protecție.

Regenerarea aceasta celulară de care știm noi, începe organismul să lucreze, să se ducă către zona care este afectată, pentru că știe că trebuie să repare acolo. Așa că toate procesele intră în funcțiune, dacă sunt într-o fază de așteptare latentă. Intră în funcțiune tocmai în ideea de a se duce către zona care a fost agresată, către zona care a fost zgâriată, lezată, pentru a repara zona respectivă.

Mulți bărbați devin mai interesați de îngrijirea pielii

De fiecare dată spun tuturor, deși nu sunt conștienți sau nu sunt învățați din acest punct de vedere de cum ar fi cel mai corect să-și îngrijească pielea, încep să caute băieții informațiile. Ceea ce mă bucură foarte mult.

Și partea de îngrijire, cum este valabilă la noi, la femei să ne curățăm, să folosim un produs de curățare bun, să folosim un produs de îngrijire după exact același lucru este valabil și pentru băieți. Și sunt produse cosmetice dedicate, speciale, pentru pielea lor. Pentru că pielea unui bărbat este foarte diferită de pielea unei femei, pornind de la procesul de regenerare al pielii, felul în care este, până când la structură, la colagen, la grosime, la tot ce vrei.

Citește și: Piele sănătoasă și strălucitoare: Educația continuă este esențială în beauty

N-aș putea să spun că se tratează complet, dar atâta timp cât ne adaptăm partea de îngrijire stilului nostru de viață și tipologiei pielii noastre, atunci da, se poate. Soluția cea mai bună, mai ales pe zona asta, a gâtului și a cefei, unde în general apare la băieți această problemă, este laserul.

Presiunea socială față de îngrijirea masculină

Totul pornește cumva tot din societate, pentru că ce să cauți tu într-o cabină de cosmetică, ești femeie, dar de ce să-ți îngrijești tu pielea, ești femeie? Adică, cumva, acum mulți ani, au început să se mai diminueze cumva aceste lucruri, dar acum foarte mulți ani, partea cu cosmetica era asociată doar: te duci acolo dacă ai acnee. Atât. În rest, tu ca bărbat să-ți îngrijești pielea, erai exclus.

Și dacă te auzea vreun prieten că te dai cu cremă pe față, râdea de tine. „Ce bă, ești femeie să te dai cu cremă pe față?” Eu am o întrebare pe care le-am adresat-o efectiv tuturor bărbaților: dar de ce mănânci? Adică să-ți îngrijești pielea este la fel de normal cu a-ți alimenta organismul, este la fel de normal cu a te spăla, a face duș și așa mai departe", a explicat Amalia Nicoleta Didiu la Mi-Th Influencer. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ingrijirea pielii
amalia didiu
foliculita barbati
foliculita
