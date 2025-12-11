Imaginea zilei vine de la Bălăceanca. „Da, asta e România!” / foto în articol

Într-o lume mereu grabită, care nu are răbdare cu nimeni, un cățel Golden Retriever are timp de oameni. Paradoxal, nu? Dar nu degeaba câinele este prietenul omului.

Un Golden Retriever pe post de nepot

Hilde Tudora, șef la Biroul pentru Protecția Animalelor, a publicat imaginea zilei. În poză vedeți un Golden Retriever care are grijă de o bunică bolnavă.

„Da, România. În spital, pe saloane, la Bălăceanca. HAM grijă de tine - câini de terapie în spitalele din Ilfov. Nu vă pot descrie în cuvinte cât de mult iubesc acest proiect, realizat în colaborare cu Terapie Si Activitati Asistate De Animale Bucuresti și Clubul Cainilor Utilitari”, a scris Hilde Tudora.

Și dacă ați văzut astăzi ceva mai frumos, spuneți-ne în comentarii! Deși cam greu să bată ceva această imagine!

Echipele de câini utilitari și handlerii lor voluntari aduc sprijin emoțional pacienților

Prin acest proiect, echipele de câini utilitari și handlerii lor voluntari aduc sprijin emoțional pacienților și contribuie la crearea unei atmosfere pozitive și armonioase în spitale. Astfel sunt completate tratamentele medicale convenționale prin intervenții asistate de animale.

Printre obiectivele principale sunt susținerea emoțională și reducerea anxietății pacienților, crearea de oportunități de socializare între pacienți, personal medical și comunitate, stimularea procesului de recuperare prin activități asistate de câini, promovarea rolului și beneficiilor intervențiilor asistate de animale în mediul spitalicesc.

