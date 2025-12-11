€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Stiri Imaginea zilei vine de la Bălăceanca. „Da, asta e România!” / foto în articol
Data actualizării: 10:40 11 Dec 2025 | Data publicării: 10:39 11 Dec 2025

Imaginea zilei vine de la Bălăceanca. „Da, asta e România!” / foto în articol
Autor: Ioana Dinu

semnul intrebarii pexels-ann-h-45017-2646533
 

Imaginea zilei vine de la Bălăceanca.

Într-o lume mereu grabită, care nu are răbdare cu nimeni, un cățel Golden Retriever are timp de oameni. Paradoxal, nu? Dar nu degeaba câinele este prietenul omului. 

Un Golden Retriever pe post de nepot

Hilde Tudora, șef la Biroul pentru Protecția Animalelor, a publicat imaginea zilei. În poză vedeți un Golden Retriever care are grijă de o bunică bolnavă.

„Da, România. În spital, pe saloane, la Bălăceanca. HAM grijă de tine - câini de terapie în spitalele din Ilfov. Nu vă pot descrie în cuvinte cât de mult iubesc acest proiect, realizat în colaborare cu Terapie Si Activitati Asistate De Animale Bucuresti și Clubul Cainilor Utilitari”, a scris Hilde Tudora.

Și dacă ați văzut astăzi ceva mai frumos, spuneți-ne în comentarii! Deși cam greu să bată ceva această imagine!

Golden Retriever

Echipele de câini utilitari și handlerii lor voluntari aduc sprijin emoțional pacienților

Prin acest proiect, echipele de câini utilitari și handlerii lor voluntari aduc sprijin emoțional pacienților și contribuie la crearea unei atmosfere pozitive și armonioase în spitale. Astfel sunt completate tratamentele medicale convenționale prin intervenții asistate de animale.

Printre obiectivele principale sunt susținerea emoțională și reducerea anxietății pacienților, crearea de oportunități de socializare între pacienți, personal medical și comunitate, stimularea procesului de recuperare prin activități asistate de câini, promovarea rolului și beneficiilor intervențiilor asistate de animale în mediul spitalicesc.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Ciprian Ciucu a semnat în direct la DC News! Promisiunea pe care a făcut-o bucureștenilor 

CITEȘTE ȘI ALTE ȘTIRI DESPRE PRIETENII OMULUI:
 

Corgii au fost în centrul atenției în platoul emisiunii DC Anima, aducând momente pline de farmec și veselie. Acești câini jucăuși și prietenoși, care au impresionat prin comportamentul lor curajos, au „acaparat" de camerele de filmat.
 

DC Anima a venit cu un nou episod vineri pe DC News și DC News TV. De data aceasta, discuția s-a mutat asupra câinilor Corgi, rasa atât de iubită de regina Elisabeta a Marii Britanii. O rasă de talie mică, dar cu personalitate uriașă, așa cum a explicat și Anca Georgescu, medic veterinar. Anca Georgescu s-a dedicat creșterii responsabile a acestor animăluțe și a venit cu cele mai bune sfaturi pentru oamenii care vor să-și ia un astfel de câine. Totodată, ea a povestit despre cum se dresează acești câini, dar și cât de curajoși sunt. Emisiunea a fost unică, iar cei mai buni prieteni ai omului au adus în platou momente adorabile. 

Vedeți video aici:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
(P) Comunitatea Stejarii: excelență în siguranța rezidenților și grija pentru mediu
Publicat acum 28 minute
Sicilia Express de Crăciun 2025: dublarea numărului de călătorii la preț redus, noi date și tarife
Publicat acum 31 minute
Orele de educație remedială nu pot fi impuse elevilor. Ce spune procedura oficială
Publicat acum 51 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat acum 53 minute
Atac ucrainean asupra unei platforme Lukoil de exploatare a petrolului în Marea Caspică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 09 Dec 2025
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 09 Dec 2025
Urgență bruscă și periculoasă în SUA. 18 milioane de americani, avertizați să rămână în case
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close