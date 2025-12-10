Un cercetător NASA dezvăluie misterul Stelei din Betleem. Care este explicația pentru fenomenului biblic

Un cercetător de la NASA susține că a făcut un pas semnificativ în dezlegarea unuia dintre cele mai captivante mistere biblice: Steaua din Betleem. Mark Matney, specialist în științe planetare, oferă prima teorie științifică bazată pe simulări moderne care ar putea explica mișcarea neobișnuită a stelei descrise în Evanghelia după Matei.

Într-un articol publicat în Journal of the British Astronomical Association, Matney argumentează că fenomenul ar putea fi rezultatul trecerii unei comete foarte aproape de Pământ în jurul anului 5 î.Hr. Ipoteza sa se sprijină pe observații ale astronomilor chinezi, care au notat prezența unei comete strălucitoare timp de peste 70 de zile, începând din primăvară. Această dată coincide cu perioada estimată de istoricii biblici pentru nașterea lui Iisus, având în vedere că Irod cel Mare, menționat în relatarea biblică, a murit la scurt timp după acel an, conform The Times.

Mișcarea stelei, analizată prin simulări moderne

Biblia descrie o stea care „apare la răsărit”, îi călăuzește pe magi și „se oprește deasupra” locului nașterii pruncului. Un astfel de comportament, aparent staționar, este imposibil pentru un corp ceresc aflat la distanță mare, motiv pentru care cercetătorii au considerat fenomenul ca fiind unul simbolic.

Mark Matney propune o explicație diferită: cometa observată de chinezi ar fi trecut suficient de aproape de Pământ pentru ca traiectoria sa aparentă să fie sincronizată cu drumul magilor pentru o scurtă perioadă. Folosind simulări cu tehnici avansate de modelare orbitală, Matney a identificat posibile traiectorii care ar fi adus cometa la o distanță de 380.000 – 400.000 km, comparabilă cu distanța până la Lună.

Această teorie oferă o perspectivă științifică asupra unui eveniment care a fascinat omenirea timp de secole și plasează observațiile biblice într-un context astronomic verificabil. Dacă ipoteza lui Matney va fi acceptată, Steaua din Betleem nu va mai fi doar un simbol religios sau un miracol, ci și un fenomen astronomic real, explicabil prin legile naturii.