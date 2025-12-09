Întâlnirea Bolojan-Pistorius, anulată în ultima clipă. Discuțiile continuă la nivel de secretari de stat

Întâlnirea oficială dintre premierul Ilie Bolojan și ministrul german al apărării, Boris Pistorius, programată pentru astăzi, 9 decembrie 2025, a fost anulată, după ce oficialul german și-a suspendat vizita în România din motive de sănătate.

Programul comun continuă la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu

Potrivit unui anunț oficial, agenda comună stabilită de ministerele apărării din România și Germania se va desfășura în continuare la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, însă la un nivel inferior de reprezentare, respectiv al secretarilor de stat.

Astfel, România va fi reprezentată de Sorin Dan Moldovan, secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale în cadrul MApN, în timp ce Germania îl va avea ca delegat pe Dr. Nils Schmid, secretar de stat parlamentar în Ministerul federal al Apărării.

Citește și: Nicușor Dan se întâlnește azi cu Macron, la Palatul Elysee

Deși vizita ministrului Boris Pistorius a fost anulată, discuțiile tehnice și cooperarea bilaterală în domeniul apărării vor continua conform programului stabilit, având în vedere importanța strategică a Bazei 57 Aeriene pentru postura aliată pe Flancul Estic.