€ 5.0899
|
$ 4.3664
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0899
|
$ 4.3664
 
DCNews Politica Personalități politice Nicușor Dan se întâlnește azi cu Macron, la Palatul Elysee
Data publicării: 08:07 09 Dec 2025

Nicușor Dan se întâlnește azi cu Macron, la Palatul Elysee
Autor: Ioan-Radu Gava

presedintele romaniei nicusor dan cotroceni Președintele Nicușor Dan la declarații, la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Agerpres
 

Preşedintele Nicuşor Dan este, marți, unde va avea o întrevedere cu Emmanuel Macron la Palatul Elysee.

Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită în Franţa, iar marţi va avea o întrevedere cu omologul său Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.

Întâlnirea este programată la ora 14:00 (ora României).

Tot marţi, şeful statului român se va întâlni cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze, cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, şi va vizita Fabrica Thales.

De asemenea, Nicuşor Dan va participa la ceremonia de inaugurare a Aleii "Nicolae Titulescu" în Parcul Monceau din Paris. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
emmanuel macron
franta
paris
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Donald Trump lansează un nou atac la adresa Europei
Publicat acum 20 minute
BANCUL ZILEI: Jurământul la căsătorie
Publicat acum 31 minute
Zelenski, tratat cu spatele de faimosul motan Larry. Imaginile au făcut înconjurul Internetului / video viral
Publicat acum 37 minute
Ceață lovește România! ANM emite alerte cod galben în mai multe județe
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Prințesa Kate Middleton, îmbrăcată de o străbunică de la poalele Ceahlăului. Fascinanta poveste a Luciei Matasă / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 50 minute
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 07 Dec 2025
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat pe 07 Dec 2025
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat pe 07 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 8-14 decembrie 2025
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close