Nicușor Dan se întâlnește azi cu Macron, la Palatul Elysee

Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită în Franţa, iar marţi va avea o întrevedere cu omologul său Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.

Întâlnirea este programată la ora 14:00 (ora României).

Tot marţi, şeful statului român se va întâlni cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze, cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, şi va vizita Fabrica Thales.

De asemenea, Nicuşor Dan va participa la ceremonia de inaugurare a Aleii "Nicolae Titulescu" în Parcul Monceau din Paris.