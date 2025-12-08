Nicușor Dan, interesat de biografia lui Călin Georgescu și ce a făcut la Viena: "Oamenii normali nu sunt în poziția asta"

Nicușor Dan a vorbit despre mai multe teme, în cadrul unui interviu pentru Le Monde. Printre subiectele abordate a fost și anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, dar și chestiuni despre biografia lui Călin Georgescu. Președintele insistă cu anumite lucruri din trecutul lui Călin Georgescu.

Nicușor Dan despre anularea alegerilor, gruparea Potra și ce a făcut Călin Georgescu la Viena

"Față de discuțiile pe care le-am avut atunci (...) acum avem rapoarte ale multor țări europene, cu servicii de informații foarte solide, care spun că există un fenomen de manipulare, de dezinformare sistematică a Rusiei în Europa.

Și avem foarte multe exemple de acțiuni cibernetice și de alte acțiuni de manipulare-dezinformare. Deci, în cazul ăsta, lucrurile devin mult mai ușor de înțeles decât ceea ce părea ciudat, neobișnuit, la momentul de atunci.

Ce vreau să spun este că multe din lucrurile care la momentul acela păreau niște ipoteze au fost dovedite că sunt exact așa, iar decizia Curții Constituționale și concluziile de atunci ale acesteia au fost perfect justificate (...) Sigur, am niște informații despre ce s-a întâmplat imediat după, despre gruparea Potra, despre cum au încercat să vină la București.

Dar mă interesează mult mai mult și cred că și pentru români este interesantă biografia acestui personaj (Călin Georgescu n.red.), cum a stat el câțiva ani la Viena și n-a făcut nimic. Adică, oamenii normali nu sunt în poziția asta, să stea câțiva ani fără să facă nimic", a declarat președintele Nicușor Dan.

