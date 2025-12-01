€ 5.0906
DCNews Politica Ziua Națională a României, sărbătorită și peste Prut: „Moldovenii iubesc românii”
Data actualizării: 13:44 01 Dec 2025 | Data publicării: 13:20 01 Dec 2025

Ziua Națională a României, sărbătorită și peste Prut: „Moldovenii iubesc românii”
Autor: Iulia Horovei

ziua nationala a romaniei 1 decembrie parada nationala bucuresti arcul de triumf Mesaj de peste Prut, de Ziua Națională. Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
 

De Ziua Națională a României au venit mesaje și de peste Prut, din Republica Moldova.

Președinta Republicii Moldova și președintele Parlamentului moldovean au transmis mesaje de Ziua Națională a României.

Citește și: 1 Decembrie, Ziua Națională a României: Mesajul zilei vine din SUA. Ce transmit liderii politici români 

Maia Sandu le-a urat tututor românilor „La mulți ani”, subliniind că, acum, mai mult ca niciodată, valorile promovate în timpul Marii Uniri de la Alba Iulia trebuie să fie apărate.

Maia Sandu: „Datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia”

„Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând.

În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia. Să apărăm moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale. La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”, a spus președinta Republicii Moldova, într-o postare pe rețelele de socializare.

Citește și: Nicușor Dan, stângaci în protocol, oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie

Igor Grosu: „Suntem binecuvântați să avem un frate, chiar peste Prut”

Și președintele Parlamentului din Republica Moldva, Igor Grosu, i-a felicitat pe românii de pretutindeni cu ocazia celebrării Zilei Naționale.

„Este o sărbătoare a noastră comună, o ocazie să ne amintim de istoria și cultura care ne unește, ne ține împreună și ne protejează”, a subliniat oficialul într-un mesaj citat luni de MOLDPRES, potrivit Agerpres.

Igor Grosu a evidențiat respectul și recunoștința cetățenilor Republicii Moldova față de România, considerată un reper în dezvoltarea și sprijinul oferit în parcursul european al țării noastre: „Moldovenii iubesc România, se uită spre ea cu respect, recunoștință și gratitudine. Suntem binecuvântați să avem un frate, chiar peste Prut, care ne ajută și ne ghidează ori de câte ori avem nevoie”.

Grosu a accentuat și importanța consolidării relațiilor prin proiecte comune și inițiative de cooperare: „Să construim în continuare poduri, școli, grădinițe, punți de legătură. Să ne păstrăm istoria și valorile comune”.

Mesajul s-a încheiat cu urările tradiționale adresate tuturor românilor: „La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”.

1 decembrie a fost proclamată ca Zi Națională a României în anul 1990, fiind marcată pentru prima oară în același an la Alba Iulia. De atunci, în fiecare an, atât la București, cât și în majoritatea orașelor din întreaga țară, au loc parade militare și sunt organizate numeroase ceremonii ce cuprind depuneri de coroane.

Citește și: Scandal la Alba Iulia, la sosirea lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova!”. Mesaj pentru „dușmanii” fostului candidat la prezidențiale

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

republica moldova
romania
ziua nationala a romaniei
1 decembrie
ziua nationala
maia sandu
igor grosu
Comentarii

