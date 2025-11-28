€ 5.0906
Politica

Update: George Simion: Cu plecarea lui Moșteanu nu se rezolvă nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!
Data actualizării: 12:03 28 Noi 2025 | Data publicării: 11:58 28 Noi 2025

Update: George Simion: Cu plecarea lui Moșteanu nu se rezolvă nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!
Autor: Ioan-Radu Gava

george simion si ionut mosteanu Foto: Agerpres
 

George Simion anunță, vineri, că Ionuț Moșteanu a fost demis.

UPDATE: Ionuț Moșteanu a demisionat.

-----

George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, susține, vineri, într-un mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, faptul că Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a fost demis.

„Moșteanu a fost demis! Dar cu asta nu se rezolvă nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!“, a scris Simion pe Facebook, fără a prezenta dovezi privitoare la demiterea lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale.

CITEȘTE ȘI                  -                 Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

