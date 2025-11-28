Update: George Simion: Cu plecarea lui Moșteanu nu se rezolvă nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!

UPDATE: Ionuț Moșteanu a demisionat.

George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, susține, vineri, într-un mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, faptul că Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a fost demis.

„Moșteanu a fost demis! Dar cu asta nu se rezolvă nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!“, a scris Simion pe Facebook, fără a prezenta dovezi privitoare la demiterea lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale.

