€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Politica Grindeanu, atac la Bolojan și Buzoianu: Nu știu ce are în cap când spune aceste lucruri / video
Data publicării: 17:22 19 Dec 2025

Grindeanu, atac la Bolojan și Buzoianu: Nu știu ce are în cap când spune aceste lucruri / video
Autor: Ioan-Radu Gava

sorin grindeanu Sorin Grindeanu. Sursa Foto: Agerpres.
 

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a lansat vineri un atac la premierul României, Ilie Bolojan, și la ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a susținut vineri, la Buzău, o conferință de presă, cu ocazia preluării mandatului de președinte al CJ de către Marcel Ciolacu. Liderul social-democrat a susținut că ar trebui modificat protocolul coaliției astfel încât un ministru să poată fi demis și la cererea altui partid decât cel din care face parte. 

De asemenea, întrebat despre faptul că premierul Ilie Bolojan le-a spus colegilor din PNL că în ianuarie va cere renegocierea protocolului coaliției, care să prevadă și sancțiuni dacă acesta va fi încălcat, Sorin Grindeanu a declarat:

CITEȘTE ȘI                   -                 Criza apei, generată de numiri politice: Cine a ajuns să ia decizii pe barajele României. Bogdan Chirieac arată la ce asistăm, de fapt

„Nu știu ce are în cap când spune aceste lucruri, dar poate facem pârghii mai bune ca atunci când avem un ministru care face un management prost, cum e cel de la Mediu, să poată fi schimbat chiar dacă se opune partidul din care provine. Fiindcă în acest moment suntem în această situație: avem un ministru al Mediului care și-a dovedit incompetența, care a avut un vot în Senat pe o moțiune, care eu cred că nu mai poate continua. N-avem pârghii în protocol ca să reglăm aceste lucruri, ceea ce nu e în regulă.

Și eu cred că e cazul să lăsăm la o parte orgolii politice, să propunem oameni care să ocupe funcții în Guvern care știu ce au de făcut, și nu să se specializeze la locul de muncă și să învețe să fie ministru după ce au depus jurământul, așa cum s-a întâmplat la Mediu, și după aceea sigur lucrurile vor merge mai bine.

Dar mai spun o dată. Dacă ar fi să votăm în fiecare săptămână, în fiecare zi o moțiune așa cum s-a votat în Senat împotriva doamnei Buzoianu, o s-o facem. Pentru că nu o să ne încurce o hârtie atâta timp cât în partea cealaltă am avut peste o sută de mii de oameni fără apă, iar incompetența unui ministru nu stă într-un protocol de acest tip. Adică, mă scuzați, n-o să pun niciodată în balanță aceste lucruri, în acest mod”, a spus, vineri, la Buzău, Sorin Grindeanu.

CITEȘTE ȘI                 -                Grindeanu, decizie privind ieșirea PSD de la guvernare: Ce se întâmplă în partid începând de azi

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
ilie bolojan
psd
guvernul romaniei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Controversă cu Afacerea bumacului. Ponta: Faptul că Miruță plătește din banii publici de la Buget o datorie privată e ilegal
Publicat acum 11 minute
Analistul Ștefan Popescu semnalează o nouă gafă a Oanei Țoiu / foto în articol
Publicat acum 12 minute
OLX și animalele de companie. Ce trebuie să știm înainte de a cumpăra
Publicat acum 19 minute
Oana Roman, confesiune despre munca din spatele banilor: „Nu renunțați. Abia la 50 de ani îmi permit lucruri la care doar visam”
Publicat acum 30 minute
Giorgia Meloni a blocat dorința Ursulei von der Leyen de a semna acordul UE-Mercosur: Polonia, Italia și Franța se opun
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat acum 20 ore si 7 minute
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
Publicat pe 17 Dec 2025
Contre între Belarus și Rusia: Lukașenko spune că Ucraina a trezit „ursul adormit”, iar Zaharova îi răspunde
Publicat pe 17 Dec 2025
Te-au sunat, ți-au spus pe nume și ți-au solicitat să-ți confirmi creditul? Iată ce urmează
Publicat pe 17 Dec 2025
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close