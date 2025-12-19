Grindeanu, atac la Bolojan și Buzoianu: Nu știu ce are în cap când spune aceste lucruri / video

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a susținut vineri, la Buzău, o conferință de presă, cu ocazia preluării mandatului de președinte al CJ de către Marcel Ciolacu. Liderul social-democrat a susținut că ar trebui modificat protocolul coaliției astfel încât un ministru să poată fi demis și la cererea altui partid decât cel din care face parte.

De asemenea, întrebat despre faptul că premierul Ilie Bolojan le-a spus colegilor din PNL că în ianuarie va cere renegocierea protocolului coaliției, care să prevadă și sancțiuni dacă acesta va fi încălcat, Sorin Grindeanu a declarat:

CITEȘTE ȘI - Criza apei, generată de numiri politice: Cine a ajuns să ia decizii pe barajele României. Bogdan Chirieac arată la ce asistăm, de fapt

„Nu știu ce are în cap când spune aceste lucruri, dar poate facem pârghii mai bune ca atunci când avem un ministru care face un management prost, cum e cel de la Mediu, să poată fi schimbat chiar dacă se opune partidul din care provine. Fiindcă în acest moment suntem în această situație: avem un ministru al Mediului care și-a dovedit incompetența, care a avut un vot în Senat pe o moțiune, care eu cred că nu mai poate continua. N-avem pârghii în protocol ca să reglăm aceste lucruri, ceea ce nu e în regulă.

Și eu cred că e cazul să lăsăm la o parte orgolii politice, să propunem oameni care să ocupe funcții în Guvern care știu ce au de făcut, și nu să se specializeze la locul de muncă și să învețe să fie ministru după ce au depus jurământul, așa cum s-a întâmplat la Mediu, și după aceea sigur lucrurile vor merge mai bine.

Dar mai spun o dată. Dacă ar fi să votăm în fiecare săptămână, în fiecare zi o moțiune așa cum s-a votat în Senat împotriva doamnei Buzoianu, o s-o facem. Pentru că nu o să ne încurce o hârtie atâta timp cât în partea cealaltă am avut peste o sută de mii de oameni fără apă, iar incompetența unui ministru nu stă într-un protocol de acest tip. Adică, mă scuzați, n-o să pun niciodată în balanță aceste lucruri, în acest mod”, a spus, vineri, la Buzău, Sorin Grindeanu.

CITEȘTE ȘI - Grindeanu, decizie privind ieșirea PSD de la guvernare: Ce se întâmplă în partid începând de azi