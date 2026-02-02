Ilie Bolojan a cerut vot de încredere. Stenograme din ședința PNL: "Să nu ne torpilăm din interior". UPDATE: Rezultatul votului

UPDATE 2: PNL a venit cu precizări

"Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal s-a reunit astăzi în şedinţă, cadru în care preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au prezentat principalele direcţii ale pachetului de relansare economică, aflat în curs de definitivare.

Ministrul Finanţelor a subliniat că pachetul a fost construit în urma analizelor din cadrul unui grup de lucru, astfel încât măsurile propuse să fie compatibile cu obiectivele macroeconomice ale României şi să susţină dezvoltarea economică pe termen mediu şi lung. Pachetul de relansare economică este structurat pe două paliere majore. Primul vizează reconfigurarea schemelor de ajutor de stat, prin lansarea a şapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale şi materii prime critice, cercetare-dezvoltare şi noi tehnologii, precum şi industria de apărare.

Rezultatul votului de încredere: 47 de voturi pentru şi 3 voturi împotrivă

Al doilea palier are o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor şi întregului mediu de afaceri. De asemenea, în şedinţa de astăzi a fost dat un vot de încredere pentru preşedintele partidului, Ilie Bolojan. În urma votului secret, au fost înregistrate 47 de voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, confirmând sprijinul majoritar al conducerii partidului pentru actualul lider al PNL.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, conducerea PNL a stabilit, prin vot, numirea domnului Marius Arcăleanu în funcţia de preşedinte interimar al PNL Vaslui.

Rezultatul votului pentru demiterea unor șefi de filiale

De asemenea, Biroul Politic Naţional a analizat şi propunerea de demitere a conducerii ultimelor zece organizaţii judeţene. În urma votului, rezultatul a fost următorul: 35 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 9 abţineri.

De asemenea, cinci lideri PNL au absentat de la vot. Întrucât nu a fost întrunită majoritatea calificată de două treimi prevăzută de statut (*37 de voturi), propunerea de demitere nu a fost adoptată, iar conducerile filialelor respective îşi păstrează mandatul", a transmis PNL într-un comunicat.

UPDATE 1: Ședința PNL s-a încheiat

Reuniunea liberarilor de la Vila Lac s-a încheiat după patru ore jumătate. Ilie Bolojan și-ar fi dorit să schimbe șefii a 10 filiale din PNL, ultimele clasate după alegeri, dar nu ar fi reușit.

În schimb, Bolojan ar fi reușit să obțină votul de încredere, majoritatea votând pentru. Trei persoane ar fi votat împotrivă, potrivit Digi 24.

Știrea inițială:

Liberalii s-au reunit, luni, de la ora 18.00, la Vila Lac. Conducerea liberalilor a informat partidul despre votul de luni, 2 februarie, din Parlament, cel în care au fost aleși liderii de grup din cele două Camere.

În cadrul reuniunii, premierul Ilie Bolojan ar fi spus că ar vrea vot de încredere din partea Biroului Politic Naţional al PNL, în contextul în care tot mai multe voci au contestat în ultima vreme măsurile luate de guvern, transmite România TV. Urmau să fie schimbați și unii șefi de filiale.

Stenograme din ședința PNL

Potrivit unor stenograme apărute în spațiul public, Ilie Bolojan le-ar fi spus membrilor conducerii PNL să nu se torpileze din interior și a cerut să nu îi fie schimbați oamenii.

"Nu vă cer să mă susțineți pentru măsurile pe care le iau, dar vă cer ceva: să nu ne torpilăm din interior. Înțeleg că doamna Mo; are o circumstanță agravantă că e de la Bihor. Dar cu Gabi Andronache ce aveți? E un om serios, e profesionist. Să nu schimbăm oamenii. Slăbim poziția în coaliție. Oare ajută partidul să aibă el o opoziție șubrezită în coaliție? Dragoș Pîslaru, spre exemplu, aduce puncte în plus lui Ciprian Ciucu. Pîslaru are expertiză în fonduri europene", ar fi spus Ilie Bolojan.

Ședința de la Vila Lac durează deja de mai bine de 3 ore.

Abrudean: Un vot de încredere în BPN pentru Bolojan - absolut normal

Subiectul unui vot de încredere pentru Bolojan a fost intens discutat în cursul zilei. Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, că este decizia premierului dacă va cere un vot de încredere în Biroul Politic Naţional al PNL. El fusese întrebat dacă se clatină scaunul lui Ilie Bolojan în interiorul PNL.

"E o chestiune politică un vot de încredere în BPN, dacă va fi cerut este absolut normal, s-a mai întâmplat şi nu văd nicio problemă aici. Cred că un astfel de vot de încredere ar rezolva toate chestiunile care apar în spaţiul public. Eu nu cred că se clatină scaunul lui Ilie Bolojan în acest moment nici la conducerea PNL, nici în fruntea Guvernului României. Nu sunt motive pentru aşa ceva, că există discuţii, că există tensiuni care mai nou apar în spaţiul public nu sunt gestionate intern, iarăşi nu este o chestiune de noutate pentru Partidul Naţional Liberal destul de vibrant din punctul ăsta de vedere, după cum ştiţi de-a lungul istoriei recente. Deci, răspunsul este nu", a afirmat Abrudean.

Rareș Bogdan: Ilie, nu poți să ceri vot de încredere din lună în lună

Și europarlamentarul PNL Rareş Bogdan comentase posibilitatea ca premierul să ceară un vot de încredere pentru a vedea dacă se bucură în continuare de sprijinul partidului.

„Ilie, nu poţi să ceri vot de încredere din lună în lună. Ilie Bolojan este ales preşedinte al Partidului Naţional Liberal. Congres avem peste un an şi jumate, nu acum”, a declarat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan a spus că dacă Ilie Bolojan vrea să ceară vot de încredere trebuie să facă Consiliu Naţional şi să stea de vorbă cu primarii.

„Vreau să-i văd pe colegii mei din conducerea Coaliţiei că fac opoziţia pe care am făcut-o eu la PSD. Eu vreau să-i văd pe colegii mei că suntem Partidul Naţional Liberal, un partid care înţelege că doar investiţiile pot să ducă această ţară în faţă, că nu pui presiune pe cel de jos, pe cel cu pensie mică, pe cel cu venit mic şi te gândeşti cum să aduci business în plus pentru România, să le iau impozite, pentru că tocmai au pierdut 300 de milioane, atât au pierdut prin plecarea e-comerţului din România”, a mai declarat Rareș Bogdan.