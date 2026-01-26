Acordul UE - Mercosur: Sorin Grindeanu, critici pentru partenerii de coaliție

Invitat telefonic, luni seara, la emisiunea lui Victor Ciutacu la România TV, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, și-a manifestat dezamăgirea față de lipsa discuțiilor în Guvernul României pe acordul Uniunea Europeană - Mercosur.

„Am anunțat de săptămâna trecută că nu suntem de acord cu el. Nu suntem împotriva comerțului liber, din contra. Este inadmisibil să angajezi țara pe zeci de ani și să nu prezinți ce înseamnă acest acord. Ministrul Agriculturii a spus că nu e nevoie de acest acord, dar nu l-a ascultat nimeni”, a spus Sorin Grindeanu.

Potrivit președintelui PSD, Acordul UE - Mercosur a fost votat fără o informare reală a populației, dar și fără o dezbatere serioasă în coaliția de guvernare.

„Deci sincer, nu știu nici românii, cum nu știți nici dumneavoastră. Și, de fapt, asta este marea problemă pe care noi am ridicat-o, inclusiv ieri în coaliție. E inadmisibil ca România, ca țară membră a Uniunii Europene, și românii să nu fie informați despre ce înseamnă sau ce spune acest acord”, a punctat Grindeanu.

