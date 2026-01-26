€ 5.0960
|
$ 4.2972
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0960
|
$ 4.2972
 
DCNews Stiri Acordul UE - Mercosur: Sorin Grindeanu, critici pentru partenerii de coaliție
Data publicării: 22:19 26 Ian 2026

Acordul UE - Mercosur: Sorin Grindeanu, critici pentru partenerii de coaliție
Autor: Ioan-Radu Gava

Reforma administrației publice, anunț cu surle și trâmbițe Premierul Ilie Bolojan (stânga), președintele PSD, Sorin Grindeanu (dreapta). În plan îndepărtat, președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a vorbit despre Acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur.

Invitat telefonic, luni seara, la emisiunea lui Victor Ciutacu la România TV, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, și-a manifestat dezamăgirea față de lipsa discuțiilor în Guvernul României pe acordul Uniunea Europeană - Mercosur.

„Am anunțat de săptămâna trecută că nu suntem de acord cu el. Nu suntem împotriva comerțului liber, din contra. Este inadmisibil să angajezi țara pe zeci de ani și să nu prezinți ce înseamnă acest acord. Ministrul Agriculturii a spus că nu e nevoie de acest acord, dar nu l-a ascultat nimeni”, a spus Sorin Grindeanu.

CITEȘTE ȘI              -             Grindeanu confirmă avertismentul lui Nicușor Dan: A fost o greșeală

Potrivit președintelui PSD, Acordul UE - Mercosur a fost votat fără o informare reală a populației, dar și fără o dezbatere serioasă în coaliția de guvernare.

„Deci sincer, nu știu nici românii, cum nu știți nici dumneavoastră. Și, de fapt, asta este marea problemă pe care noi am ridicat-o, inclusiv ieri în coaliție. E inadmisibil ca România, ca țară membră a Uniunii Europene, și românii să nu fie informați despre ce înseamnă sau ce spune acest acord”, a punctat Grindeanu.

CITEȘTE ȘI               -                EXCLUSIV Cristian Diaconescu, analiză pe Acordul UE - Mercosur: Cum își pierde România credibilitatea la nivel internațional

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
ilie bolojan
mercosur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
De ce nu se mai căsătoresc oamenii. Explicație psihologică: Te-ai fi gândit la asta?
Publicat acum 33 minute
Acordul UE - Mercosur: Sorin Grindeanu, critici pentru partenerii de coaliție
Publicat acum 50 minute
Trump dă vina pe democrați pentru „tragedia“ din Minneapolis
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Stare de urgenţă în sudul Italiei din cauza furtunilor: pagube de peste un miliard de euro
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Alarmă în educație: Ce cuvânt caută tinerii pe Google
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 25 Ian 2026
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 25 Ian 2026
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat acum 23 ore si 51 minute
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 24 Ian 2026
Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență? „Avem imagini șocante”. Aici am aflat răspunsul
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close