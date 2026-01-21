€ 5.0961
Politica

Grindeanu: Când cineva te invită să participi la Consiliul pentru Pace, spui "DA". Niciodată suma nu este prea mare
Data actualizării: 20:37 21 Ian 2026 | Data publicării: 20:07 21 Ian 2026

Grindeanu: Când cineva te invită să participi la Consiliul pentru Pace, spui ”DA”. Niciodată suma nu este prea mare
Autor: Doinița Manic

sorin grindeanu Sorin Grindeanu. Sursa Foto: Agerpres.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a vorbit despre invitația pe care a primit-o România pentru a face parte din Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a vorbit despre inivitația pe care a primit-o România pentru a face parte din Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Potrivit lui, țara noastră ar trebui să accepte propunerea.

Totodată, Grindeanu a comentat și absența lui Nicușor Dan de la Forumul Economic de la Davos.

Întrebat dacă Nicușor Dan ar fi trebuie să meagră la Davos, Sorin Grindeanu a spus: "Evident că da, din punctul nostru de vedere. Cred că sunt, dar nu le cunosc, rațiuni pentru care nu a mers, dar ar fi trebuit să fie acolo. Din punctul meu de vedere, Europa de Est trebuie să se audă la Davos și cine altcineva în afară de România, ca voce importantă - până la urmă cea mai importantă voce din sud-estul Europei - să fie reprezentant acolo? Și vocea nu poate fi decât cea a președintelui sau a premierului, de aceea cred că la un forum așa de important, România trebuia să fie reprezentantă cel puțin de către unul dintre cei doi".

Sorin Grindeanu, despre aderarea României la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump

Când despre invitația pe care a primit-o țara noastră de a adera la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, Sorin Grindeanu a spus: "Ideea acestui Consiliu pentru Pace a plecat de la o experiență fericită - pacea din Gaza, care, așa cum spune numele, se vrea a fi extinsă acea experiență, având în vedere totuși... - în paranteză fiind spus, îl vedeam pe președintele Macron sau îi auzeam ieri discursul, tot la Davos, în care spunea că anul anul trecut au fost cel puțin vreo 60 de conflicte la nivel mondial - deci e nevoie de așa ceva. Asta ar fi setarea, imaginea. Plecăm de la o experiență să spunem pozitivă - Gaza.

În al doilea rând, și aici nu e vorba de servilism, ci de realism - principalul furnizor de securitate pentru țara ta, pentru România, îți adresează o invitație să participi la un Consiliu pentru Pace, spui "DA", spui "DA" fără rezerve și niciodată costurile nu sunt prea mari atâta timp cât vorbim despre securitate. Se găsesc sume, e vorba de un miliard dacă nu mă înșel. Dar nici nu ar trebuie să vorbim despre așa ceva, vorbim în primul rând despre partenerul strategic, principalul furnizor de securitate".

Sorin Grindeanu, despre Nicușor Dan: A acționat corect

Sorin Grindeanu a fost întrebat și despre cum vede decizia președintelui Nicușor Dan de a anunța că deocamdată analizează invitația lui Donald Trump, fără a se grăbi să ia o decizie rapid, așa cum au făcut alți lideri.

"Eu cred că până acum, a acționat corect președintele, în sensul că mâine-poimâine e un consiliu european, probabil vrea să vadă și punctele de vedere ale celorlalți 26 de membri din consiliu, după care trebuie să ne exprimăm pentru că temporizarea nu face bine. Și, din punctul meu de vedere, trebuie să ne exprimăm pozitiv", a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă România își permite în acest moment să refuze o invitație venită de la Donald Trump, Sorin Grindeanu a răspuns scurt: "Nu".

