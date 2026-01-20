Răspunsul lui Nicușor Dan la invitația lui Donald Trump privind aderarea României la Consiliul Păcii

Administrația Prezidențială vine cu un răspuns la invitația lui Donald Trump, președintele SUA, privind aderarea la Consiliul Păcii. Se pare că președintele României, Nicușor Dan, nu a luat încă o decizie clară și continuă să analizeze conținutul și implicațiile Cartei Consiliului Păcii.

"Președintele României, Nicușor Dan, salută inițiativa Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluții pentru conflictul din Gaza și pentru alte provocări globale majore.

Administrația Prezidențială: Această evaluare are ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente ale statului român

În acest context, Președintele României a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene.

Această evaluare are ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente ale statului român și identificarea modalităților optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume", se arată într-un comunicat de presă transmis de Administrația Prezidențială.

Franța a respins invitația lui Trump de a face parte din Consiliul Păcii

Reamintim că președintele Franței Emmanuel Macron a respins oferta președintelui american Donald Trump de a se alătura ”Consiliului pentru Pace”, care are ca scop supravegherea următorilor pași în Gaza. Ce a urmat? Trump a amenințat Franța cu tarife uriașe.

"Voi impune tarife de 200% pentru vinurile şi şampania sa. Şi (Macron) va adera (la Consiliul pentru Pace - n.r.). Dar nu este obligat să adere", a declarat Trump reporterilor, în Florida.

Precizăm că Donald Trump a anunțat vineri înființarea consiliului, pe care l-a catalogat ca fiind ”cel mai mare și mai prestigios consiliu reunit vreodată, în orice timp și în orice loc”.

Taxă de 1 miliard de dolari pentru un loc în „Consiliul pentru Pace”

Proiectul de statut prevede că națiunile care acceptă invitația lui Donald Trump vor primi un mandat de trei ani, dar statutul de membru permanent va fi acordat doar statelor membre care contribuie cu peste 1 miliard de dolari în numerar la Consiliul Păcii în primul an.

În acest context, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că suma de un miliard de dolari pe care România ar trebui să o plătească pentru a obţine un loc permanent în acest consiliu al lui Trump este „o sumă importantă”, subliniind că o decizie privind acest aspect trebuie luată în CSAT.



