România, invitată de Donald Trump să facă parte din "Consiliul de Pace" pentru Ucraina

"Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al “Consiliului pentru Pace”.", transmite Administraţia Prezidenţială într-o informare de presă.

Conform surselor Antena 3 CNN, iată cum arată textul scrisorii transmise de Donald Trump către preşedintele României, Nicuşor Dan.

"În calitate de președinte al Consiliului de Administrație, invit în mod oficial România să se alăture în calitate de Stat Membru Fondator și să adere la Carta Consiliului Păcii.

Acest Consiliu va fi unic, nu a mai existat niciodată ceva asemănător! Fiecare Stat Membru poate desemna un reprezentant autorizat care să participe și să ia parte, în numele său, la reuniuni.

Alăturat se află Planul Cuprinzător și Carta Consiliului, care sunt acum deschise pentru semnare și ratificare.

Aștept cu nerăbdare să colaborăm, pe termen lung, în vederea atingerii obiectivului de a stabili o PACE MONDIALĂ DURABILĂ, PROSPERITATE ȘI MĂREȚIE PENTRU TOȚI!

Cu cele mai bune urări,

Cu stimă,

DONALD

DONALD J. TRUMP

PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII”, s-ar arăta în scrisoare.

Conform celor de la Moscow Times, administraţia americană vrea să creeze acest Consiliu al Păcii pentru a supraveghea implementarea eventualului acord de pace din Ucraina. În acest consiliu ar urma să fie, pe lângă preşedintele Donald Trump, reprezentanţi ai NATO, Ucrainei, UE, dar şi Rusiei.

Consiliul Păcii ar urma să fie făcut pe modelul celui din Gaza şi ar putea fi extins şi la alte conflicte internaţionale.

se actualizează...