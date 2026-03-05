€ 5.0959
DCNews Stiri Mii de kurzi ar fi lansat o ofensivă terestră împotriva Iranului
Data publicării: 08:21 05 Mar 2026

Mii de kurzi ar fi lansat o ofensivă terestră împotriva Iranului
Autor: Ioan-Radu Gava

militari pe front Foto: Unsplash

Mii de luptători kurzi ar fi trecut miercuri granița Irakului cu Iranul, ca parte a unei ofensive terestre împotriva regimului iranian.

Oficiali americani și israelieni au confirmat campania militară kurdă în Iran, potrivit Fox News și The Jerusalem Post, citat de NYPost.

Reamintim că surse din Statele Unite ale Americii au anunțat anterior că CIA lucrează la înarmarea forțelor kurde cu scopul de a incita o revoltă populară în Iran.

Cu toate acestea, un oficial de rang înalt din regiunea Kurdistan din Irak a negat vehement că kurzii „irakieni” ar fi fost implicați în ofensivă.

CITEȘTE ȘI              -             Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă

„Niciun kurd irakian nu a trecut granița. Acest lucru este evident fals”, a scris Aziz Ahmad, adjunctul șefului de cabinet al prim-ministrului Kurdistanului, pe X.

Grupuri kurde iraniene, care operează de pe teritorii de-a lungul frontierei Irak-Iran, sunt implicate în incursiunea terestră, a relatat Jerusalem Post.

Grupurile mențin mii de luptători, potrivit publicației, și se pregăteau în ultimele zile pentru o ofensivă terestră menită să pună presiune pe forțele de securitate iraniene și să le disperseze în toată țara.

Incursiunea ar fi început de fapt la începutul acestei săptămâni, potrivit altor surse.

CITEȘTE ȘI               -              Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video

