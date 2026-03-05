Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Cât va dura războiul cu Iranul? Indiciul venit de la Washington

Update 7

Teheranul avertizează Statele Unite că vor 'regreta amarnic' scufundarea unei fregate iraniene

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a acuzat joi Statele Unite că au comis o atrocitate prin scufundarea, miercuri, a unei fregate iraniene, fără avertisment, în apele internaţionale din largul statului insular Sri Lanka, avertizând că 'vor regreta amarnic precedentul creat', transmit AFP şi Reuters.

'Statele Unite au comis o atrocitate pe mare, la 2.000 de mile de coastele iraniene. Fregata Dena, invitată a marinei indiene şi care avea la bord aproape 130 de marinari, a fost lovită fără avertisment în apele internaţionale', a scris el pe platforma X.

Iranul avertizează că SUA "vor regreta" acţiunea

'Ţineţi bine minte cuvintele mele: Statele Unite vor regreta amarnic precedentul pe care l-au creat', a adăugat ministrul iranian.

Fregata iraniană care s-a scufundat miercuri în Oceanul Indian în apropiere de Sri Lanka a fost lovită de o torpilă trasă de un submarin american, a declarat secretarul american al apărării, Pete Hegseth.

'Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană care credea că este în siguranţă în apele internaţionale. Dar nu a fost aşa şi a fost scufundată de o torpilă', a declarat Pete Hegseth la o conferinţă de presă la Pentagon, subliniind că acesta este primul caz de navă inamică scufundată de o torpilă americană după al Doilea Război Mondial.

Fregata iraniană s-a scufundat la circa 40 de kilometri sud de Sri Lanka. Ministrul de externe al acestei ţări, Vijitha Herath, a declarat că 180 de persoane se aflau la bordul navei iraniene, pe care a identificat-o ca fiind fregata IRIS Dena.

Operaţiune de salvare după scufundarea navei

O navă cu acest nume era înscrisă pe lista ambarcaţiunilor care au participat la un exerciţiu naval desfăşurat în Golful Bengal între 18 şi 25 februarie.

Marina din Sri Lanka a recepţionat un semnal SOS de la nava iraniană şi a fost lansată o operaţiune de căutare şi salvare. Purtătorul de cuvânt al Marinei din Sri Lanka a anunţat recuperarea unor cadavre din mare şi salvarea a 32 de membri ai echipajului, care au fost transportaţi la spital.

Update 6

Washingtonul sugerează că ofensiva împotriva Iranului ar putea dura până la opt săptămâni

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a declarat miercuri că armata SUA deţine suficiente muniţii pentru a-şi duce la bun sfârşit campania împotriva Iranului, sugerând că războiul împotriva Republicii islamice ar putea dura până la opt luni, potrivit EFE.

"Ar putea fi patru săptămâni, dar ar putea fi şi şase, opt sau trei", a afirmat într-o conferinţă de presă la Pentagon ministrul de război, Pete Hegseth, care a asigurat că SUA şi Israelul sunt cele dictează în totalitate "ritmul" războiului.

SUA și Israelul vor să controleze spațiul aerian al Iranului

Hegseth a spus că "în mai puţin de o săptămână, cele două cele mai puternice forţe aeriene din lume vor avea controlul total asupra spaţiului aerian al Iranului", iar din acel moment SUA vor începe să utilizeze "bombe ghidate (sau kituri ghidate) de înaltă precizie cu GPS şi laser de 500, 1000 şi 2000 de livre", din care SUA au "stocuri nelimitate".

Conform informaţiilor din open source, "Laser/GPS Guided Munitions (500 lb) 1,000 & Dual Mode (2000 lb) 1,100" sunt sunt bombe care folosesc un sistem dublu de ghidaj (Dual Mode), combinând tehnologia laser (pentru precizie maximă asupra ţintelor mobile) cu sistemul GPS/INS (Global Positioning System / Inertial Navigation System, pentru acţiune în orice condiţii meteorologice). Ele pot fi bazate pe kituri JDAM (Joint Direct Attack Munition) sau Enhanced Paveway.

Casa Albă: Arsenalul SUA este mai mult decât suficient

La rândul său, şeful Statului Major Interarme, Dan Caine, a declarat în aceeaşi conferinţă de presă că Washingtonul dispune de "suficiente muniţii de înaltă precizie pentru sarcinile din teren, atât în plan ofensiv, cât şi în cel defensiv", dar a adăugat că nu va oferi cifre exacte din motive de siguranţă operaţională.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a subliniat, de asemenea, că Pentagonul nu se confruntă cu o lipsă de muniţii.

"Cât priveşte muniţiile şi arsenalele, Statele Unite au o capacitate mai mult decât suficientă nu doar pentru a executa cu succes Operaţiunea Epic Fury, ci şi pentru a merge mult dincolo de aceasta. În plus, avem arsenale în locuri de care mulţi oameni din această lume nu ştiu", a afirmat Leavitt.

În pofida declaraţiilor contradictorii cu privire la justificarea atacului, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Washingtonul are patru obiective principale în bombardarea Iranului: distrugerea arsenalului şi a capacităţilor sale de a produce rachete balistice, anihilarea marinei sale, garantarea faptului că grupările "intermediare" din Teheran nu vor mai avea influenţă în regiune şi nu vor mai ataca interesele americane, precum şi împiedicarea Iranului să obţină arma nucleară.

Update 5

Qatarul anunţă evacuarea populaţiei din vecinătatea ambasadei Statelor Unite

Qatarul a anunţat joi că evacuează locuitorii din apropierea ambasadei SUA la Doha ca măsură de precauţie, în urma atacurilor aeriene iraniene asupra statului din Golf, relatează AFP.

"Autorităţile evacuează locuitorii din apropierea ambasadei SUA ca măsură de precauţie temporară", a declarat Ministerul de Interne pe reţeaua X, adăugând că a cerut, de asemenea, populaţiei emiratului să rămână în case pe timpul nopţii.

"Li s-au oferit spaţii de cazare adecvate", a adăugat el.

Atacuri iraniene asupra intereselor americane din Golf

Campania de bombardamente israeliano-americane împotriva Iranului, desfăşurată începând de sâmbătă, a determinat atacuri ca represalii împotriva statelor din Golf, Teheranul susţinând că vizează interesele SUA.

Qatarul a anunţat marţi că două rachete iraniene au vizat teritoriul său, una dintre ele lovind baza militară americană de la Al-Udeid. Qatarul a susţinut că a dejucat mai multe atacuri asupra aeroportului din Doha în aceeaşi zi.

Miercuri, Doha a anunţat că a interceptat mai multe rachete şi drone lansate de Iran.

Update 4

Rusia se oferă să medieze negocieri de pace între Iran și SUA

Rusia este pregătită, dacă este necesar, să-şi ofere serviciile de mediere în negocierile de pace între Iran şi SUA, a declarat joi cotidianului rus Izvestia reprezentantul permanent al Moscovei pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena, Mihail Ulianov, potrivit Xinhua.

"Desigur, dacă este necesar, Rusia este pregătită să-şi ofere serviciile de mediere", a declarat diplomatul rus.

Obiectivele părților nu pot fi atinse prin forță militară

Deşi o reluare a dialogului între SUA şi Iran pare improbabilă pentru moment, obiectivele principale declarate de ambele părţi - Washingtonului dorind să prevină un Iran înarmat nuclear, iar Teheranul să vadă ridicate sancţiunile împotriva Republicii islamice - sunt imposibil de atins prin forţă militară, a afirmat Mihail Ulianov.

Iranul, potrivit diplomatului rus, ar saluta o mediere din partea Rusiei. Cu toate acestea, SUA au dat clar de înţeles că nu au nevoie de intermediari, întrucât sunt convinse că se pot descurca şi singure, a spus el.

"De fapt, americanii gestionează foarte prost situaţia", susţine diplomatul rus, citat de Xinhua.

SUA resping ideea unui intermediar

Într-o serie de convorbiri telefonice la începutul acestei săptămâni cu liderii Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului şi Qatarului, preşedintele rus Vladimir Putin a criticat atacurile americano-israeliene asupra Iranului, pe care Kremlinul le-a descris drept "agresiune neprovocată", au transmis agenţiile de presă oficiale ruse.

Anterior, Kremlinul a declarat că Moscova a rămas în contact permanent cu conducerea iraniană.

Update 3

Israelul bombardează din nou sudul Beirutului. Atac mortal și în nordul Libanului

Israelul a lansat noi bombardamente în zorii zilei de joi asupra cartierelor din sudul Beirutului, în timp ce un atac separat asupra unei clădiri rezidenţiale din nordul Libanului s-a soldat cu cel puţin doi morţi şi un rănit, potrivit agenţiei de stat şi autorităţilor sanitare libaneze, informează EFE.

Explozii în cartierele Ghobeiri și Bir al Abed

Conform agenţiei de ştiri libaneze NNA, avioanele de vânătoare israeliene au efectuat mai multe incursiuni aeriene asupra periferiei sudice a capitalei, un bastion al Hezbollah, în zonele Ghobeiri şi Bir al Abed din regiunea Haret Hreik. Exploziile au avut loc la răsăritul soarelui şi se adaugă la intensificarea atacurilor israeliene în diferite puncte ale ţării din ultimele zile.

În paralel, Centrul de operaţiuni de urgenţă pentru sănătate publică al Ministerului Sănătăţii a informat că un bombardament israelian asupra unei clădiri din tabăra de refugiaţi palestinieni Beddawi din oraşul Tripoli (nordul Libanului) a cauzat moartea a două persoane şi a rănit un cetăţean, potrivit NNA.

Cu câteva ore înainte, armata israeliană anunţase că a început să bombardeze infrastructura Hezbollah din Beirut, indicând că va face publice ulterior detalii despre această operaţiune.

Alte victime în atacurile asupra drumului spre aeroport

Potrivit Ministerului Sănătăţii din Liban, alte atacuri israeliene înregistrate miercuri asupra drumului spre aeroportul din Beirut au provocat moartea a trei persoane şi rănirea altor şase.

Armata israeliană a afirmat miercuri că a atacat zeci de obiective în Liban, printre care lansatoare de rachete şi o fabrică care producea drone şi rachete ale Hezbollah în sudul ţării, despre care susţine că erau utilizate pentru atacuri asupra teritoriului israelian.

Conform surselor oficiale libaneze, bilanţul morţilor din campania de bombardamente israeliene a ajuns la 72, iar cel al răniţilor la 437, o cifră care se aşteaptă să crească în următoarele ore, odată cu confirmarea informaţiile de pe teren.

Update 2

Canada ar putea interveni militar în războiul din Orientul Mijlociu

Premierul canadian Mark Carney a afirmat joi că nu poate exclude participarea militară a ţării sale la războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu, notează AFP.

"Nu putem exclude niciodată categoric participarea", a spus el alături de omologul său australian, Anthony Albanese, la Canberra.

"Îi vom sprijini pe aliaţii noştri", a adăugat el.

Declarații făcute în timpul vizitei oficiale în Australia

Mark Carney a făcut aceste afirmaţii în capitala australiană în ziua a treia a vizitei sale oficiale în naţiunea din Oceania, o călătorie care vizează atragerea de investiţii şi consolidarea legăturilor cu Canberra.

Sâmbătă, după începerea operaţiunii militare israeliano-americane, Carney a asigurat Statele Unite de sprijinul Canadei, afirmând că Iranul nu a reuşit să îşi demonteze programul nuclear şi să înceteze să sprijine grupări armate.

În cursul unei reuniuni miercuri la Lowy Institute, un think tank cu sediul la Sydney (sud-est), Carney a îndemnat "toate părţile" implicate în războiul declanşat de atacurile americano-israeliene împotriva Iranului să respecte regulile internaţionale de angajament şi a lansat un apel la "dezescaladare".

Deşi a declarat că Ottawa salută măsurile care vizează schimbarea regimului iranian, pe care l-a descris drept "principala sursă de instabilitate şi terorism" din Orientul Mijlociu, fostul bancher central şi-a exprimat, totuşi, "regretul" că eforturile internaţionale nu au reuşit să dezarmeze Iranul.

Critici privind lipsa consultării aliaților

"Statele Unite şi Israelul au acţionat fără a informa Naţiunile Unite şi fără a consulta aliaţii lor, inclusiv Canada", a subliniat el.

Mark Carney repetă de luni de zile că lumea a devenit din ce în ce mai periculoasă şi că Statele Unite nu mai sunt un partener de încredere. El a făcut din reducerea dependenţei puternice a ţării sale de economia americană piatra de temelie a politicii sale economice externe.

"Întrebarea care se pune astăzi puterilor mijlocii, precum ale noastre, este de a şti dacă noi stabilim convenţiile şi contribuim la elaborarea noilor reguli care ne vor determina securitatea şi prosperitatea, sau dacă lăsăm puterile hegemonice să dicteze rezultatele în noul mediu global", a declarat joi Carney în faţa celor două camere ale parlamentului australian la Canberra.

"În această minunată lume nouă, puterile mijlocii nu se pot mulţumi doar cu ridicarea unor ziduri mai înalte pentru a se retrage în spatele lor", a declarat el, într-o aluzie aparentă la romanul distopic al lui Aldous Huxley.

Update 1

Israelul susține că atacurile împotriva Iranului au întărit securitatea statului

Israelul a afirmat joi că a făcut "progrese istorice" pentru protecţia sa datorită războiului purtat alături de Statele Unite împotriva Iranului, notează AFP.

Mesajul transmis de purtătoarea de cuvânt a lui Netanyahu

"Israelul şi Statele Unite au făcut împreună progrese istorice pentru a ne proteja cetăţenii şi lumea civilizată", a declarat Shosh Bedrosian, purtătoarea de cuvânt a prim-ministrului Benjamin Netanyahu, într-un mesaj video.

Ea a afirmat, de asemenea, că atacul a fost necesar deoarece Iranul era pe punctul de a-şi reconstrui programul nuclear în "noi buncăre subterane" şi că existau semne că Iranul plănuia "să atace Israelul şi forţele americane din Orientul Mijlociu".

Știre inițială:

Senatul SUA respinge rezoluția care limita puterile lui Donald Trump în războiul cu Iranul

O rezoluţie care viza limitarea puterilor preşedintelui Donald Trump în războiul împotriva Iranului a fost respinsă miercuri în Senatul american, din cauza sprijinului puternic din partea majorităţii republicane pentru operaţiunea americano-israeliană, transmite AFP.

Rezoluția propusă de senatorul Tim Kaine

La sfârşitul lunii ianuarie, chiar înainte de izbucnirea conflictului, senatorul democrat Tim Kaine a introdus o rezoluţie pentru a "ordona retragerea forţelor armate americane din ostilităţile împotriva Republicii Islamice Iran care nu au fost autorizate de Congres".

Dar iniţiativa sa a fost respinsă cu 53 de voturi împotrivă şi 47 pentru. Democratul John Fetterman, care susţine războiul, a votat împotrivă, în timp ce republicanul Rand Paul a fost singurul membru al partidului său care a votat pentru.

În faţa unui preşedinte care a extins controlul executivului asupra legislativului de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025, Tim Kaine, alături de mulţi alţi parlamentari democraţi, a asigurat că doreşte să reafirme autoritatea Congresului, singurul organism împuternicit de Constituţia Statelor Unite să declare război.

"Americanii vor ca preşedintele Trump să scadă preţurile, nu să ne târască în războaie inutile şi nesfârşite", a declarat marţi senatorul de Virginia într-un comunicat, denunţând încă de sâmbătă un conflict lansat "ilegal" de republican.

Controverse privind "amenințarea iminentă" din partea Iranului

Marţi, la finalul unui briefing clasificat secret de apărare între senatori şi în special şeful diplomaţiei americane , Marco Rubio, cu privire la războiul împotriva Iranului, Tim Kaine a asigurat AFP că administraţia nu a prezentat nicio dovadă a unei "ameninţări iminente din partea Iranului" împotriva Statelor Unite.

Această chestiune a unei "ameninţări iminente" se află în centrul dezbaterii privind legalitatea declanşării conflictului de către Donald Trump.

O lege permite intervenții militare limitate

Pentru că, în timp ce Congresul este singurul organism autorizat să declare război, o lege din 1973 îi permite preşedintelui să declanşeze o intervenţie militară limitată pentru a răspunde unei situaţii de urgenţă create de un atac împotriva Statelor Unite.

În videoclipul său în care anunţa operaţiunea sâmbătă, Donald Trump a invocat tocmai o ameninţare "iminentă" reprezentată, în opinia sa, de Iran, dar nu a reuşit să convingă opoziţia democrată în această privinţă.

În Camera Reprezentanţilor, o rezoluţie similară cu cea a lui Tim Kaine în Senat ar urma să fie supusă la vot joi, dar se anticipează şi aici o înfrângere.

"Ideea că am retrage această putere comandantului nostru şef, preşedintele, de a termina treaba este o perspectivă înfricoşătoare pentru mine", a afirmat luni preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson.

"Este periculos şi sper - şi cred - că vom avea suficiente voturi pentru a o respinge", a adăugat el în faţa presei la Capitoliu.