LOTO: Aproape 11 milioane de euro report la extragerea Joker de joi, 5 martie, 2026
Data publicării: 11:04 05 Mar 2026

LOTO: Aproape 11 milioane de euro report la extragerea Joker de joi, 5 martie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

loto7

LOTO. Joi, 5 martie,  2026, au  loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 5 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 martie, 2026, Loteria Romana a acordat peste 41.100 de castiguri in valoare totala de peste 3,76 milioane de lei.

LOTO.La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 828.500 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 924.700 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 55,66 milioane de lei (peste 10,92 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 183.300 de lei (peste 35.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,31 milioane de lei (peste 257.800 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 74.900 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 425.462,40 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. La acelasi joc, s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 79.971,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Bucuresti, sector 2.

LOTO. La tragerea Joker, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 581.921,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de joi, 5 martie, 2026

Loto 6/49: 

Noroc:  

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

