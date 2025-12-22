Rețetă salată de boeuf de Crăciun cu puține calorii. Trucul medicului Anca Hâncu

Acum suntem în goana după.... cadouri și după mâncăruri delicioase cu calorii puține. Ultima dorință e cam greu de îndeplinit... cum să mâncăm mult, bine și cu puține calorii, dar ne învață Anca Hâncu.

Salată de boeuf cu puține calorii, ideală de Crăciun

Secretul stă în reducerea cantității de maioneză și în alegerea unor ingrediente echilibrate, după cum explică dr. Anca Hâncu, medic nutriționist și doctor în medicină.

VEZI ȘI: EXCLUSIV De ce iubim, de fapt, atât de mult cozonacul? Dr. Doru Negru (Sanador): Ideea de sănătos s-a dus dracului

„Salata de boeuf poate fi pregătită cu puțină maioneză, poate să nu conțină niciun fel de carne, pentru că vor fi foarte multe preparate cu carne în perioada Crăciunului, poate să aibă cât de multe murături, castraveți murați, dar poate să aibă și gogoșari murați, și, sigur, pentru gust, să aibă muștar din plin.

La ornare, vă rog din suflet, nu mai folosiți maioneză, pentru că o încărcăm îngrozitor caloric, și încărcăm cu grăsime acel preparat. Ornând cu castraveți murați, salata de boeuf poate deveni un aperitiv echilibrat", a zis dr. Anca Hâncu pentru DC Medical.

Această abordare nu doar că reduce numărul de calorii, dar aduce și un plus de prospețime și textură preparatului. Alegerea unor ingrediente mai ușoare, precum murăturile, și evitarea excesului de grăsimi sunt pași esențiali pentru a menține echilibrul între savoare și sănătate pe mesele de sărbători.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Mănânci „pomana porcului”? Medicul Doru Negru e de acord, dar are o recomandare