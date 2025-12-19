€ 5.0896
DCNews Stiri De ce iubim, de fapt, atât de mult cozonacul? Dr. Doru Negru (Sanador): Ideea de sănătos s-a dus dracului
Data publicării: 16:01 19 Dec 2025

EXCLUSIV De ce iubim, de fapt, atât de mult cozonacul? Dr. Doru Negru (Sanador): Ideea de sănătos s-a dus dracului
Autor: Tiberiu Vasile

De ce iubim cozonacul și dulciurile Care este, de fapt, cea mai mare problemă a alimentației moderne Dr. Doru Negru explică totul Cozonac. Sursa Foto: Freepik
 

Dr. Doru Negru, medic primar Diabet și Boli Interne la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat, printre altele, de ce cozonacul ne atrage atât de mult și care sunt problemele alimentației moderne.

Dr. Doru Negru, medic primar Diabet și Boli Interne, în cadrul Spitalului Clinic SANADOR, a vorbit la DC NEWS despre mai multe probleme ale alimentației moderne, atât în cursul anului cât și de sărbători, de la vestitul cozonac pe care cu toții îl îndrăgim până la alte mâncăruri aflate pe masa de Ajun și în cursul zilelor stresante. De ce e atât de bun cozonacul și alte dulciuri? Ce demersuri fac alte țări pentru lupta cu zahărul și care e defapt marea problemă cu mâncarea?

"Mâncăm de poftă, de drag, de plăcere, numai de foame nu"

Val Vâlcu: "Am văzut în Occident, în Marea Britanie de exemplu, că industria a făcut un fel de pact în care se angajează să reducă cantitatea de zahăr, de grăsimi etc. Mă rog, evident, e mai bun dacă e mai dulce, ori la noi e exact pe invers. Nu mai există cozonac fără nucă. De fapt, nuca aia e un amestec de pesmet și zahăr și acela îți dă ție gustul. Îți explodează zahărul în gură și tu nu mai simți că acel cozonac nu mai are, nu știu, ce ingrediente".

Dr. Doru Negru: "Da, e gustos, dar vedeți dumneavoastră, acum lumea se învârte în jurul banului. Ideea de bine, de frumos, de sănătos, s-a dus dracului. Toți vrem să iasă banul. Nu ne mai interesează nimic. Banul să iasă".

Val Vâlcu: "Da, dar și publicul e ușor de dus de nas. Mereu cozonacul trebuie să fie cu nucă. Nu mai există fără".

Dr. Doru Negru: "Publicului îi place. E gustos. E bun și îi place. Dulcele eliberează acele endorfine care te fac să te simți bine. Și foamea extremă le eliberează. Înainte de a muri de foame, vorbesc aici de cei care fac greva foamei, pe ultima sută nu mai vor să se întoarcă. Creierul este inundat de plăcere. Hoții de cai se chinuiau cu frig, de nu se poate, morți de foame, epuizați, și la un moment dat era unul care se simțea bine, îi era cald, era fericit. Era clar pentru ei că 'ăsta mai are câteva zile și moare'. Vorbim aici de creierul inundat de endorfine. Ele nu sunt eliberate numai la mâncare sau foame. Endorfinele sunt eliberate și de durere. D-asta există și masochiștii. E o conexiune viciată între durere și plăcere, și atunci lor le place durerea. Se simt bine, se simt fericiți și fac treaba asta. Același lucru este și la sațietate.

Dr. Doru Negru: De asta ne place atât de mult cozonacul și dulcele în general

D-asta s-a inventat bulimia de stres. Mănânci ca să te simți bine și fericit. Nou, de asta ne place atât de mult cozonacul și dulcele în general, pentru că eliberează repede endorfinele. Mare problemă nu este ce mâncăm, ci cât mâncăm și cât consumăm din energie după ce mâncăm.

Încă o dată, am întors mașina lumii cu susul în jos. Am stricat ceea ce a făcut Mama Natură. Noi nu mai mâncăm de foame. Mâncăm de poftă, de drag, de plăcere, numai de foame nu. Am intrat ca elefantul în magazinul de porțelanuri. Milioane de ani, Mama Natură s-a chinuit să ne facă să mâncăm cantități relativ mari de mâncare cu densitate mică. Noi acum mâncăm mult, prost, cu densitate mare și fără consum de energie potrivit, pentru că preferăm să fim sedentari. Deci nu doar ingredientele sunt problema, ci obiceiurile de consum. Aici e una dintre marile probleme și mai sunt și altele".

CITEȘTE ȘI: Dr. Doru Negru: Ăsta e, de fapt, răul diabetului, fir-ar să fie!

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

