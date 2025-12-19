Putin, conferință de presă maraton. Ce spune liderul rus despre atacarea Europei / video

Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, susține vineri o conferință de presă maraton în care primește întrebări de la zeci de jurnaliști.
Vladimir Putin a dat vina pe liderii occidentali pentru „situația actuală” din Ucraina, pe care au creat-o „cu mâinile lor”, în conferința de presă de la finalul acestui an, potrivit Sky News.
„Ei vorbesc constant despre faptul că se pregătesc pentru un război cu Rusia”, a spus Putin, adăugând că sunt „prostii” să sugereze că Rusia va ataca Europa.
„Acest lucru se face pe baza motivației lor politice interne, pentru a crea o imagine de inamic. Pentru a acoperi greșelile care au fost create sistematic de liderii din economie, din politica socială”, a adăugat el.
Putin a declarat că Rusia ar fi gata să oprească imediat războiul din Ucraina dacă primește garanții de securitate.
Vladimir Putin a mai spus că Rusia este „gata să se gândească” la oprirea atacurilor asupra Ucrainei, doar dacă puterea de la Kiev va decide să organizeze alegeri. El a spus că și cetățenii ucraineni care locuiesc în Rusia ar trebui să poată participa la vot.
Kremlinul a lansat apeluri către Volodimir Zelenski - al cărui mandat de președinte era programat să se încheie în 2024 - pentru a organiza alegeri în timp de război în Ucraina, în ciuda faptului că constituția țării nu permite convocarea acestora în timp de război.
Ucraina și-a exprimat îngrijorarea că Rusia ar putea interveni cu ușurință în alegerile sale și a declarat că ar fi imposibil să aducă ucrainenii în masă la secțiile de votare de teama unor atacuri rusești mortale.
În ciuda acestui fapt, Zelenski a sugerat că ar putea organiza alegeri dacă securitatea Ucrainei ar putea fi garantată în timpul procesului electoral.
Aceasta a avut loc după ce președintele american Donald Trump a cerut organizarea unor alegeri și a sugerat că guvernul Zelenski „folosește războiul” pentru a evita să meargă la urne.
de Val Vâlcu