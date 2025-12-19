€ 5.0896
Putin, conferință de presă maraton. Ce spune liderul rus despre atacarea Europei / video
Data publicării: 16:56 19 Dec 2025

Putin, conferință de presă maraton. Ce spune liderul rus despre atacarea Europei / video
Autor: Ioan-Radu Gava

Putin, conferință de presă maraton. Ce spune liderul rus despre atacarea Europei / video Sursa Foto: Agerpres
 

Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, susține vineri o conferință de presă maraton în care primește întrebări de la zeci de jurnaliști.

Vladimir Putin a dat vina pe liderii occidentali pentru „situația actuală” din Ucraina, pe care au creat-o „cu mâinile lor”, în conferința de presă de la finalul acestui an, potrivit Sky News.

„Ei vorbesc constant despre faptul că se pregătesc pentru un război cu Rusia”, a spus Putin, adăugând că sunt „prostii” să sugereze că Rusia va ataca Europa.

„Acest lucru se face pe baza motivației lor politice interne, pentru a crea o imagine de inamic. Pentru a acoperi greșelile care au fost create sistematic de liderii din economie, din politica socială”, a adăugat el.

Putin a declarat că Rusia ar fi gata să oprească imediat războiul din Ucraina dacă primește garanții de securitate.

Trump cere Ucrainei să accelereze negocierile de pace cu Rusia

Condiția pusă Kievului pentru a stopa bombardamentele în Ucraina

Vladimir Putin a mai spus că Rusia este „gata să se gândească” la oprirea atacurilor asupra Ucrainei, doar dacă puterea de la Kiev va decide să organizeze alegeri. El a spus că și cetățenii ucraineni care locuiesc în Rusia ar trebui să poată participa la vot.

Kremlinul a lansat apeluri către Volodimir Zelenski - al cărui mandat de președinte era programat să se încheie în 2024 - pentru a organiza alegeri în timp de război în Ucraina, în ciuda faptului că constituția țării nu permite convocarea acestora în timp de război.

Ucraina și-a exprimat îngrijorarea că Rusia ar putea interveni cu ușurință în alegerile sale și a declarat că ar fi imposibil să aducă ucrainenii în masă la secțiile de votare de teama unor atacuri rusești mortale.

În ciuda acestui fapt, Zelenski a sugerat că ar putea organiza alegeri dacă securitatea Ucrainei ar putea fi garantată în timpul procesului electoral.

Aceasta a avut loc după ce președintele american Donald Trump a cerut organizarea unor alegeri și a sugerat că guvernul Zelenski „folosește războiul” pentru a evita să meargă la urne.

vladimir putin
rusia
europa
nato
