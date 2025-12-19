Putin, conferință de presă maraton. Ce spune liderul rus despre atacarea Europei / video

Vladimir Putin a dat vina pe liderii occidentali pentru „situația actuală” din Ucraina, pe care au creat-o „cu mâinile lor”, în conferința de presă de la finalul acestui an, potrivit Sky News.

„Ei vorbesc constant despre faptul că se pregătesc pentru un război cu Rusia”, a spus Putin, adăugând că sunt „prostii” să sugereze că Rusia va ataca Europa.

„Acest lucru se face pe baza motivației lor politice interne, pentru a crea o imagine de inamic. Pentru a acoperi greșelile care au fost create sistematic de liderii din economie, din politica socială”, a adăugat el.

Putin a declarat că Rusia ar fi gata să oprească imediat războiul din Ucraina dacă primește garanții de securitate.

CITEȘTE ȘI - Trump cere Ucrainei să accelereze negocierile de pace cu Rusia

Condiția pusă Kievului pentru a stopa bombardamentele în Ucraina

Vladimir Putin a mai spus că Rusia este „gata să se gândească” la oprirea atacurilor asupra Ucrainei, doar dacă puterea de la Kiev va decide să organizeze alegeri. El a spus că și cetățenii ucraineni care locuiesc în Rusia ar trebui să poată participa la vot.

Kremlinul a lansat apeluri către Volodimir Zelenski - al cărui mandat de președinte era programat să se încheie în 2024 - pentru a organiza alegeri în timp de război în Ucraina, în ciuda faptului că constituția țării nu permite convocarea acestora în timp de război.

Ucraina și-a exprimat îngrijorarea că Rusia ar putea interveni cu ușurință în alegerile sale și a declarat că ar fi imposibil să aducă ucrainenii în masă la secțiile de votare de teama unor atacuri rusești mortale.

În ciuda acestui fapt, Zelenski a sugerat că ar putea organiza alegeri dacă securitatea Ucrainei ar putea fi garantată în timpul procesului electoral.

Aceasta a avut loc după ce președintele american Donald Trump a cerut organizarea unor alegeri și a sugerat că guvernul Zelenski „folosește războiul” pentru a evita să meargă la urne.