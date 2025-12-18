Zelenski, prima vizită în Polonia de la alegerea lui Karol Nawrocki ca președinte

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vizitează, vineri, Polonia pentru o primă întâlnire față în față cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, ales președinte la începutul acestui an.

Cei doi au vorbit la telefon după victoria liderului naționalist în alegerile prezidențiale, dar a fost nevoie de patru luni până când cei doi să se întâlnească personal.

Karol Nawrocki, critic la adresa Ucrainei

Polonia a fost în centrul atenției de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022 și a primit peste un milion de refugiați ucraineni care au fugit din calea luptelor. Conform presei locale, Nawrocki - nemulțumit de starea relațiilor dintre cei doi vecini - a refuzat cel puțin trei invitații de a merge la Kiev, apropiați de-ai săi insinuând că se aștepta ca Zelenski să vină la Varșovia, potrivit france24. Iar analiștii ucraineni au declarat că guvernul de la Kiev a considerat decizia „disprețuitoare”.

Un oficial UE a declarat pentru AFP că „modul în care domnul Nawrocki vede relațiile cu Ucraina este mai dur decât cel al predecesorului său”, Andrzej Duda, un conservator care a susținut Ucraina. Kievul aștepta ca Varșovia să ia legătura „pentru a stabili cu adevărat o cooperare cu noul președinte polonez”, au adăugat aceștia.

Nawrocki, un istoric naționalist, are o listă lungă de nemulțumiri împotriva Kievului: el acuză Ucraina că nu vede Polonia ca un partener egal - un argument adesea preluat de extrema dreaptă poloneză. „Susținem cu adevărat Ucraina și vom continua să o facem, dar trebuie să învățăm să funcționăm ca parteneri și nu ca parteneri minori”, a declarat el pentru wp.pl săptămâna aceasta.

Karol Nawrocki este și un susținător al președintelui american Donald Trump, și critică, de asemenea, Kievul pentru lipsa de recunoștință față de primirea de către Polonia a refugiaților ucraineni și față de sprijinul său militar și umanitar.

Polonia, însă, rămâne un aliat-cheie al Ucrainei împotriva agresiunii rusești, iar majoritatea ajutorului occidental trece prin această țară.

Rezervele lui Nawrocki față de Ucraina

Nawrocki mai acuză Ucraina că nu își asumă responsabilitatea pentru masacrul a aproximativ 100.000 de polonezi din Volînia între 1943 și 1945, numindu-l „genocid împotriva poporului polonez”. „Intenționez să abordez aceste întrebări în mod consecvent”, a spus el, insistând în același timp că niciuna dintre ele nu pune sub semnul întrebării sprijinul strategic pentru Ucraina.

Președintele polonez este, de asemenea, împotriva aderării „necondiționate” a Ucrainei la Uniunea Europeană și NATO și a exclus trimiterea chiar și a „unui singur soldat polonez în Ucraina” odată ce conflictul se va termina.

Întâlnirea face parte dintr-o serie mai largă de întâlniri ale președintelui ucrainean în ultimele săptămâni, în contextul încercărilor repetate de a pune capăt războiului din Ucraina de către părțile americană, ucraineană, rusă și a liderilor europeni. Zelenski s-a întâlnit la Londra cu premierul britanic Starmer, președintele francez Macron și cancelarul german Merz, ca mai apoi să fie primit în Germania de către președintele german Steinmeier. În urmă cu două zile, președintele ucrainean a participat și la o reuniune a Consiliului Europei la Forumul Mondial de la Haga, Olanda, pe masa de discuție aflându-se compensațiile pentru Ucraina pentru consecințele agresiunii rusești.

Citește și: Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina