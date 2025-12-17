Fermierii furioși protestează față de sacrificarea turmelor de vite afectate de așa-numita dermatoză nodulară (LSD), susținută de guvern.

Joi se anunță proteste masive, după ce medicii veterinari au fost chemați să sacrifice vitele potențial contaminate de la o fermă.

Fermierii au ieșit în toată Franța, săptămâna aceasta, pentru a bloca drumurile și a construi baricade improvizate, metode încercate și testate de a exercita presiune asupra guvernului francez, metode care s-au dovedit anterior eficiente în obținerea de concesii.

De asemenea, aceștia sunt indignați de un acord de liber schimb planificat între UE și cele cinci țări active din Mercosur - Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay și Bolivia - care ar elimina progresiv taxele vamale pentru aproape toate mărfurile comercializate între cele două blocuri în următorii 15 ani.

Roman Haider, europarlamentar austriac din Partidul Libertății din Austria, aflat la protestul fermierilor de la Strasbourg, a vorbit în exclusivitate pentru jurnalistul Radu Gava de la DC News, despre acest protest.

„Sunt europarlamentar din Austria și îi susțin pe fermierii noștri care se ridică împotriva acelei politici nocive a Comisiei Europene, împotriva politicii Mercosur, a acordului Mercosur și tuturor acelor măsuri care distrug economia europeană și fermierii noștri”, a spus europarlamentarul austriac, Roman Haider.

Roman Haider este un politician austriac, membru al Parlamentului European din 2019, și anterior membru al Consiliului Național, din partea Partidului Libertății din Austria.

Fermieri din întreaga Europă vor merge la Bruxelles

Se estimează că 10.000 de fermieri din întreaga Europă vor merge joi la Bruxelles pentru un protest la scară largă împotriva politicii agricole a Uniunii Europene, care va coincide cu summitul Consiliului UE de la sfârșitul săptămânii.

Demonstrația de joi, 18 decembrie, va fi primul protest major al fermierilor din capitala belgiană de la demonstrația uriașă din iunie 2024. De data aceasta, aproximativ 10.000 de fermieri din toate cele 27 de state membre ale UE sunt așteptați să iasă pe străzile din Bruxelles.