Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. ULTIMĂ ORĂ: Anunțuri despre banii românilor / UPDATE Grindeanu, declarații

Coaliția a decis reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027, în timp ce salariul minim brut va crește la 4325 de lei de la 1 iulie 2026. În același timp, se reduc cu 10% veniturile parlamentarilor și subvenția pentru partide, a anunțat PSD. Apoi, același comunicat a fost transmis de Guvern. Acestea sunt concluziile la care s-a ajuns după trei ore de discuții.

„Pentru administraţia locală a fost menţinută decizia anterioară a coaliţiei. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului", a indicat sursa citată.

Ce conține acordul

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord în privința următoarelor aspecte:

•⁠ ⁠închiderea Pachetului de reformă a administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale fără a afecta nivelul salariilor de bază. Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară a Coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului.



* reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați;



* reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice;



•⁠ ⁠reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027;



* creșterea salariului minim la 4325 de lei începând cu 1 iulie 2026

* măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 urmând să fie incluse în proiecția bugetară de anul viitor.



Sorin Grindeanu, primele declarații după acord

„Mă bucur că rațiunea a învins și argumentele PSD au fost validate de partenerii de Coaliție, prin deciziile luate în această seară.



PSD a apărat interesele salariaților, ale gospodăriilor țărănești și ale economiei naționale! Astfel, măsurile de stimulare a economiei propuse de PSD încă de la începutul acestei toamne vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 și vor fi incluse în proiecția bugetară de anul viitor!



Așa cum PSD a insistat, salariul minim va fi majorat și anul viitor! Acesta va crește la 4325 de lei de la 1 iulie 2026. Ne-am ținut de cuvânt și impozitarea solariilor din gospodării va fi eliminată! Iar Pachetul de reformă a administrației va fi definitivat și cu o reducere a cheltuielilor cu administrația centrală, fără tăierea salariilor”, a transmis Sorin Grindeanu, liderul PSD.

