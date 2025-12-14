€ 5.0904
Zuckerman: După tot binele făcut de Predoiu pentru România, să îndrepți politic strada împotriva lui este o mizerie și o nedreptate
Data publicării: 13:25 14 Dec 2025

Zuckerman: După tot binele făcut de Predoiu pentru România, să îndrepți politic strada împotriva lui este o mizerie și o nedreptate
Autor: Darius Muresan

predoiu_20174800 FOTO: Agerpres
 

Ambasadorul american Adrian Zuckerman își declară susținerea pentru Cătălin Predoiu după s-a încercat redirecționarea politică a protestelor împotriva justiției și împotriva actualului ministru de Interne.

Într-un editorial pe care ambasadorul Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA l-a București, îl semnează pentru Antena 3 CNN, acesta își declară susținerea pentru Cătălin Predoiu. 

El se declară profund dezamăgit de „nedereptatea care i se face azi” lui Cătălin Predoiu și modul în care se încearcă să fie îndreptată strada împotriva sa.

„Sunt foarte dezamăgit de nedreptatea care i se face astăzi vice prim-ministrului Cătalin Predoiu. Cel mai important lucru e ca oameni care sunt la conducere acum ar trebui să știe că acuzațiile sunt minciuni fabricate. Dacă nu ar fi fost Predoiu și alții iarna trecută, această majoritate nu ar fi existat. Până una alta, el este unul din cei care au salvat România anul trecut.  Și îi mulțumesc încă o dată! În ceea ce privește legile justiției, nu numai eu ca ambasador, dar toată lumea de la guvern și de la partide a urmărit atent procesul adoptării lor. Toți știu exact cum a fost, cu toate ca astăzi uni încearcă să pretindă altfel”, afirmă Adrian Zuckerman.

Zuckerman amintește rolul decisiv al lui Predoiu în elaborarea și adoptarea legilor justiției și negocierile cu instituțiile europene. Ambasadorul subliniază că după dezbaterea publică Cătălin Predoiu e cel care a dus la Bruxelles legile și a obținut consensul cu Comisia și ulterior și cu Comisia de la Veneția, iar abia mai apoi ele au fost aprobate în Parlament. Mai mult, Adrian Zuckerman reamintește și rolul decisiv pe care Cătălin Predoiu l-a avut pentru ridicarea MCV-ului după 16 ani. „Poate că cele de mai sus vi se par ușoare, dar fiecare din pași e o muncă imposibilă”, afirmă ambasadorul.

Acesta e de părere că România nu ar fi intrat în Schengen dacă nu ar fi fost Cătălin Predoiu.

„După toate câte a făcut bine pentru țara lui, fără zgomot sau publicitate personala, să îndrepți azi strada împotriva lui din motive politice este o mizerie și o nedreptate în sine. Care se vede în lume, vă garantez. Și e păcat să se vadă în lume că o țară își tratează astfel pe cei care au apărat-o și au întărit-o”, a conchis Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România.

predoiu
justitie
proteste
zuckerman
Comentarii

