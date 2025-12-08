Noi reguli pentru migrație, din 2026. Țările care nu găzduiesc refugiați vor plăti o contribuție financiară

Proiectul, menit să răspundă presiunilor migratorii, să reducă vulnerabilitățile sistemelor naționale și să limiteze abuzurile, este în discuție din 2014.

Noile măsuri vor fi aplicate începând de anul viitor, pachetul legislativ prevăzând posibilitatea ca statele membre să înlăture mai rapid persoanele care nu au drept de ședere sau muncă în UE; opțiunea de a înființa centre de procesare a cererilor de azil în afara teritoriului UE; crearea unor hub-uri externe pentru returnarea celor respinși; introducerea unei liste comune de „țări sigure”, din care cererile de azil pot fi respinse accelerat, dacă nu există circumstanțe excepționale; crearea unui „pool de solidaritate”, prin care statele membre pot prelua migranți sau pot contribui financiar la gestionarea presiunii în statele afectate. Suma vehiculată, în discuțiile informale, pentru întreținerea unui azilant ar fi de circa 20.000 de euro, annual.

Măsurile au fost accelerate pe fondul creșterii tensiunilor publice privind migrația și al presiunii electorale generate de avansul partidelor de extremă dreapta, consideră Politico. În iunie 2024, Comisia Europeană a publicat planul comun pentru aplicarea pactului, prin care toate statele membre, inclusiv România, trebuiau să aibă finalizate planurile naționale până la finalul acelui an.

Până în iunie 2026, România trebuie să-și adapteze legislația privind azilul, migrația și returnările, să pregătească infrastructura de screening la frontieră, să actualizeze procedurile privind centrele de primire și cazare, să dezvolte capacități pentru returnări, să modernizeze bazele de date și sistemele informatice.

Mecanismul de solidaritate prevede fie preluarea migranților din țările care au un număr prea mare de migranți, fie plata unei contribuții financiare pentru susținerea acestora.

În urmă cu 10 ani, președintele Klaus Iohannis a declarat că România nu poate prelua mai mult de 4000 de migranți, cifra discutată în media fiind, în acel moment, de 8000 de persoane. Numărul azilanților relocați în România a fost mult mi mic, nedepășind 1500 de persoane.