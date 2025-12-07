Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025: Daniel Băluță (PSD), declarații

Daniel Băluță, candidatul Partidului Social Demicrat (PSD) la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025, a făcut primele declarații după ce a votat.

"Sunt convins că, de mâine, putem să ne apucăm să construim un oraș așa cum ne dorim"

"Este o zi specială pentru noi toți, pentru bucureșteni. Vreau să le mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care participă astăzi la vot. Vreau să le mulțumesc tuturor bucureștenilor care au fost alături de mine în această campanie electorală, pentru că, în sfârșit, a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează. Banii europeni trebuie să fie cei care contează. Metroul, spitalele, tramvaiul, unitățile de primiri urgențe, școlile, copiii trebuie să fie lucrurile care contează. De ce? Pentru că este vorba de rezultate și, mai presus de asta, este vorba despre oameni. Da, tot ceea ce facem și tot ceea ce trebuie să se întâmple în acest oraș, dominat până astăzi de ceartă, scandal și haos, are obligația de a veni în folosul cetățeanului. Sunt convins că, de mâine, putem să ne apucăm să construim un oraș așa cum ne dorim.

"Cetățenii știu de fiecare dată ceea ce este mai bine pentru ei"

Închid prin a-i ruga pe toți bucureștenii să se prezinte într-un număr cât mai mare la vot, dar, mai ales, pe cetățenii din Sectorul 4. Putem să continuăm împreună pentru București. Cetățenii știu de fiecare dată ceea ce este mai bine pentru ei, iar nimic nu-i împiedică să-și exercite acest drept democratic. Cel mai important sondaj îl avem la sfârșitul zilei. Ceea ce trebuie să avem cu toții în minte este speranța bazată pe cartea de vizită a fiecărui candidat. Trebuie să ne întrebăm ce se află în spatele lui? Vorbind în numele meu, am făcut metrou, am făcut spitale, am făcut școli, iar lucrurile acestea sunt un simbol al optimismului, al dorinței de a schimba din toată inima ceva în acest oraș. Vă mulțumesc tuturor", a spus Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria București.