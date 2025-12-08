Ciprian Ciucu, câștigător detașat în alegerile locale pentru București, cu un scor ce nu a fost redat în niciun sondaj - 35%, a declarat, în seara alegerilor de duminică, 7 decembrie, că victoria este și a liderului PNL și premierului țării - Ilie Bolojan.

Victoria de la București îl întărește pe Ilie Bolojan în PNL

”Îi mulțumesc domnului președinte Ilie Bolojan că m-a susținut în această campanie, că mi-a dat șansa să candidez, a fost esențială susținerea domniei sale. Mi-aș dori să fie privită și ca victoria domniei sale” a spus Ciprian Ciucu, candidat PNL la Primăria Municipiului București, care, conform rezultatelor provizorii, este și viitorul primar general al Municipiului București.

Rezultat provizoriu alegeri locale București/AEP

Ciprian Ciucu, scor care dă peste cap previziunile din sondaje

Ciprian Ciucu a fost ales primar al Sectorului 6, din partea PNL, în 2020, în 2024 obținând peste 72% din voturi. În contextul candidaturii la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București, din partea PNL, Ciprian Ciucu nu a avut scorul obținut astăzi în niciun sondaj. În momentul transmiterii acestei știri, Ciprian Ciucu se află se la un scor ce depășește 35%.

Prezent în studioul DCNews, joi, 4 decembrie 2025, Ciprian Ciucu vorbea despre varianta în care, dacă va pierde Capitala, se zdruncină și scaunul lui Ilie Bolojan. În acest context, edilul afirma că-și dorește să câștige și pentru a nu da curs unor astfel de discuții:

”Sunt conștient datorită faptului că domnul Bolojan m-a susținut și a afirmat că PNL trebuie să se prezinte în fața bucureștenilor cu cea mai bună și credibilă ofertă politică, și aceasta este candidatura mea, mă face să realizez că pot să apară astfel de discuții. Nu văd neapărat o legătură. Poate fi și nu poate fi. Ceea ce-mi doresc este să câștig, tocmai pentru a nu da curs unor astfel de discuții în momentele care vor urma campaniei”.