Țevi de muzeu, facturi de lux. Daniel Băluță cere reconstrucție totală

Daniel Băluță, candidatul PSD la funcția de primar general al Capitalei, a fost întrebat de problema apei calde din Capitală, care de mai mulți ani afectează sute de mii de bucureșteni.

„O doamnă care locuiește în zona Hala Traian spune că nu are apă caldă de o lună“, a zis jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Să știți că acum vin de la o conferință de presă pe care am avut-o la Elcen și este o problemă pe care absolut toți bucureștenii o au. Din păcate, a fost atât de teoretizată și folosită în scop politic, inclusiv în ultima perioadă, încât și-a pierdut foarte mult credibilitatea.

Căldura se produce la Elcen, numai că Elcen, pe lângă căldură, produce și curent. Ea este transportată de către Primărie prin Termoenergetica și ajunge la consumator. Avem un lanț foarte important care la nivelul beneficiarului întâmpină două probleme. Pe de o parte lipsește căldura și apa caldă, iar pe de altă parte, prețul pe care îl are a devenit prohibitiv. Oamenii plătesc mulți bani pentru servicii foarte proaste.

O gigacalorie costă 1.000 de lei, din care e subvenționată de către Primărie cu 75%. Al doilea lucru important e că Elcen produce profit din activitatea pe care o are. În 2022 a avut un profit de 220 de milioane de euro, iar anul trecut de 80 de milioane de euro, în timp ce subvenția pe care o plătim e de 300 de milioane de euro. Iată o sursă importantă de bani cu ajutorul cărora se pot face lucruri de bun simț, deoarece termia a ajuns o urgență urbană“, a explicat Daniel Băluță.

Daniel Băluță: Prețul gigacaloriei trebuie să scadă pentru toți bucureștenii

Pentru ca schimbarea țevilor să se realizeze mai rapid, Daniel Băluță propune ca noile țevi, cu diametru mai mic, să fie introduse în interiorul vechilor țevi.

„Pe de o parte trebuie să avem bani să înlocuim țevile, să deschidem cât mai multe șantiere, dar nu doar să le înlocuim corporal, cum se întâmplă azi. Țeava care se schimbă în prezent e înlocuită cu o țeavă mai mică, fiindcă a scăzut numărul de consumatori, inclusiv industriali, iar în interiorul acestei țevi se pot introduce alte țevi, ca să nu se mai sape. De asemenea, există și o altă tehnologie care ne ajută să reparăm pe interior aceste țevi.

Al doilea lucru foarte important e legat de costul gigacaloriei. Dacă ea costă 300 de lei și o vindem cu 1.000 de lei, înseamnă că e o problemă mare deoarece e de trei ori mai mult. Ca atare, prima consecință e că pentru toți bucureștenii, prin fuziunea asta pe care doresc să o fac, prețul gigacaloriei va scădea, iar în al doilea rând, e o realitate că această societate bucureșteneană, chiar dacă regiunea e pe locul 10 în UE, bunăstarea nu este uniform distribuită, iar societatea e extrem de polarizată“, a conchis, la DC Votez, candidatul PSD la funcția de primar general, Daniel Băluță.

