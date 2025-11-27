Băluță, despre blocul de lângă Cimitirul Bellu: Nu aveam dreptul legal să refuz o autorizație conformă, ar fi însemnat abuz în serviciu

„Vreau să lămuresc ferm și transparent două dintre temele folosite în mod abuziv în această campanie: construcția de lângă cimitirul Bellu și Spitalul de Stomatologie. Afirmațiile potrivit cărora aș fi dorit un bloc acolo lângă cimitir sunt pur și simplu false”, a zis primarul Sectorului 4, candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei.



Potrivit lui Daniel Băluță, „autorizația a fost emisă exclusiv în baza legii și numai după obținerea tuturor avizelor obligatorii inclusiv de la Primăria Municipiului București, de la Ministerul Culturii și de la Direcția de sănătate publică”.

„Ca primar, nu aveam dreptul legal să refuz o autorizație conformă, ar fi însemnat abuz în serviciu, iar eu nu fac abuzuri”



„Terenul este privat iar documentația urbanistică, PUZ-ul și PUD-ul au fost aprobate de Consiliul General respectiv de Consiliul Local Sector 4, deci obligatoriu de respectat. Pe acel teren nu au existat niciodată morminte, mai mult decât atât ați văzut și ieri clarificările pe care antreprenorul le-a făcut, acolo a fost o fabrică de dulciuri, Kandia, iar regimul de înălțime aprobat diferențiază clar zona dinspre cimitir, P+1, de frontul stradal, P+11”, a zis Daniel Băluță, înainte de a adăuga: „Ca primar, nu aveam dreptul legal să refuz o autorizație conformă, ar fi însemnat abuz în serviciu, iar eu nu fac abuzuri”.



Daniel Băluță a precizat că legislația în domeniul “poate fi îmbunătățită, dar nu poate fi încălcată”, iar “lupta cu dezvoltările haotice se face prin reguli urbanistice corecte, nu prin ilegalități”.

„A încerca să transformi un spital public într-o armă politică este o formă de cinism pe care nu o pot accepta. Concluzia e una singură: în timp ce alții fac show politic, eu continui să fac administrație”, a mai zis Daniel Băluță.

