€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Stiri Se cere demisia de urgență a Dianei Buzoianu după criza apei din județele Dâmbovița și Prahova
Data actualizării: 16:56 02 Dec 2025 | Data publicării: 16:33 02 Dec 2025

Se cere demisia de urgență a Dianei Buzoianu după criza apei din județele Dâmbovița și Prahova
Autor: Dana Mihai

diana-buzoianu-9_inquam_photos_george_calin_06979900 Inquam Photos / George Călin
 

Criza apei din județele Dâmbovița și Prahova a atins un punct critic, iar efectele dezastruoase se resimt la nivel național.

Centrala pe gaze naturale de la Brazi, operată de OMV Petrom și responsabilă pentru 10% din energia electrică a României, a fost forțată să oprească două grupuri de producție din cauza lipsei acute de apă. În timp ce Ministerul Energiei organizează ședințe de urgență, realitatea din teren arată colapsul unei întregi strategii de mediu și resurse, gestionată catastrofal.

Deputatul social-democrat constănțean Daniel Georgescu a lansat un atac la adresa Ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe care o consideră direct responsabilă pentru haosul creat. „Situația este o rușine națională! Incompetența crasă a Ministerului Mediului ne-a adus aici. Avem un ministru complet depășit de situație, incapabil să gestioneze cea mai gravă criză de resurse naturale din ultimele decenii. Să-și dea demisia imediat! Este un eșec total! Incompetența și lipsa de viziune a Ministerului Mediului au adus România în pragul colapsului energetic și social. Doamna Buzoianu nu doar că nu a anticipat această criză, dar nici acum, când centrale vitale pentru țară se opresc, nu are nicio soluție. Să-și asume dezastrul și să plece ACUM din funcție!”, a declarat Georgescu, pentru TOMIS NEWS, vizibil revoltat.

Acesta a acuzat lipsa de reacție rapidă și lipsa oricărei strategii coerente de prevenție și intervenție.

 „Dacă nu suntem în stare să asigurăm apă nici pentru populație, nici pentru industrie, atunci la ce mai avem minister? Este inadmisibil ca o centrală care asigură o zecime din energia țării să fie oprită pentru că nu avem apă! Nu există scuză, doar incompetență și nepăsare. România e pusă în pericol de un ministru care nu pricepe nimic din ce înseamnă gestionarea resurselor. Nu mai merge cu scuze și explicații sterile! Dacă nu suntem în stare să asigurăm apă nici pentru populație, nici pentru industrie, atunci la ce mai avem minister? România e condusă de oameni care habar nu au ce înseamnă o criză reală. Fiecare zi cu Diana Buzoianu la conducerea Ministerului Mediului înseamnă încă un pas spre haos. Vom ajunge să stingem lumina și să închidem robinetul în toată țara, în timp ce doamna ministru se ascunde după hârtii”, a continuat deputatul.

Citește și: OMV Petrom a oprit centrala de la Brazi, Prahova, care asigură 10% din producția de electricitate a României

Daniel Georgescu cere demisia de urgență a Dianei Buzoianu și atrage atenția că, în lipsa unor măsuri ferme și a unei schimbări radicale la vârful Ministerului Mediului, întreaga țară riscă să se confrunte cu pene de curent și cu o criză energetică fără precedent.

„Nu putem sta cu mâinile în sân și să privim cum se prăbușește infrastructura energetică a României. Este nevoie de oameni competenți, nu de figuranți politici care nu au nicio legătură cu realitatea din teren. Dacă nu se iau măsuri acum, ne vom aminti de 2025 ca de anul în care România a rămas fără apă și fără energie, din vina unui ministru incapabil”, a încheiat Georgescu.

Criza apei se extinde dincolo de nivel local

Criza apei din Prahova și Dâmbovița nu mai este doar o problemă locală, este un simptom al unei guvernări dezastruoase, care pune în pericol siguranța și viitorul întregii țări. Criza apei din județele Dâmbovița și Prahova a ajuns la un nivel alarmant, iar efectele se văd deja la scară națională: centrala pe gaze naturale de la Brazi, operată de OMV Petrom, a fost obligată să oprească două grupuri de producție din lipsă de apă, afectând 10% din producția de energie electrică a României. În timp ce la Ministerul Energiei se țin ședințe de urgență, responsabilitatea reală este pasată, iar populația și economia plătesc prețul incompetenței.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

criza apei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Când vine Moș Nicolae. Data când copiii găsesc cadouri în ghetuțe
Publicat acum 13 minute
Ciucu răspunde elegant criticilor lui Drulă. Ce spune candidatul PNL despre scandal
Publicat acum 16 minute
România, la un pas de BLACKOUT: Criza de la Paltinu aruncă România în haos energetic: Prețurile pot exploda
Publicat acum 32 minute
Psihologia ascunsă din spatele chioșcurilor digitale McDonald's. Cum a reușit să readucă profitul uriaș
Publicat acum 51 minute
USR, sub presiune după criza apei de la Paltinu: Acuzații și răspunsuri întârziate
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat acum 20 ore si 50 minute
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 4 ore si 38 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
 
alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close