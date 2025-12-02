Se cere demisia de urgență a Dianei Buzoianu după criza apei din județele Dâmbovița și Prahova

Centrala pe gaze naturale de la Brazi, operată de OMV Petrom și responsabilă pentru 10% din energia electrică a României, a fost forțată să oprească două grupuri de producție din cauza lipsei acute de apă. În timp ce Ministerul Energiei organizează ședințe de urgență, realitatea din teren arată colapsul unei întregi strategii de mediu și resurse, gestionată catastrofal.

Deputatul social-democrat constănțean Daniel Georgescu a lansat un atac la adresa Ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe care o consideră direct responsabilă pentru haosul creat. „Situația este o rușine națională! Incompetența crasă a Ministerului Mediului ne-a adus aici. Avem un ministru complet depășit de situație, incapabil să gestioneze cea mai gravă criză de resurse naturale din ultimele decenii. Să-și dea demisia imediat! Este un eșec total! Incompetența și lipsa de viziune a Ministerului Mediului au adus România în pragul colapsului energetic și social. Doamna Buzoianu nu doar că nu a anticipat această criză, dar nici acum, când centrale vitale pentru țară se opresc, nu are nicio soluție. Să-și asume dezastrul și să plece ACUM din funcție!”, a declarat Georgescu, pentru TOMIS NEWS, vizibil revoltat.

Acesta a acuzat lipsa de reacție rapidă și lipsa oricărei strategii coerente de prevenție și intervenție.

„Dacă nu suntem în stare să asigurăm apă nici pentru populație, nici pentru industrie, atunci la ce mai avem minister? Este inadmisibil ca o centrală care asigură o zecime din energia țării să fie oprită pentru că nu avem apă! Nu există scuză, doar incompetență și nepăsare. România e pusă în pericol de un ministru care nu pricepe nimic din ce înseamnă gestionarea resurselor. Nu mai merge cu scuze și explicații sterile! Dacă nu suntem în stare să asigurăm apă nici pentru populație, nici pentru industrie, atunci la ce mai avem minister? România e condusă de oameni care habar nu au ce înseamnă o criză reală. Fiecare zi cu Diana Buzoianu la conducerea Ministerului Mediului înseamnă încă un pas spre haos. Vom ajunge să stingem lumina și să închidem robinetul în toată țara, în timp ce doamna ministru se ascunde după hârtii”, a continuat deputatul.

Daniel Georgescu cere demisia de urgență a Dianei Buzoianu și atrage atenția că, în lipsa unor măsuri ferme și a unei schimbări radicale la vârful Ministerului Mediului, întreaga țară riscă să se confrunte cu pene de curent și cu o criză energetică fără precedent.

„Nu putem sta cu mâinile în sân și să privim cum se prăbușește infrastructura energetică a României. Este nevoie de oameni competenți, nu de figuranți politici care nu au nicio legătură cu realitatea din teren. Dacă nu se iau măsuri acum, ne vom aminti de 2025 ca de anul în care România a rămas fără apă și fără energie, din vina unui ministru incapabil”, a încheiat Georgescu.

Criza apei se extinde dincolo de nivel local

