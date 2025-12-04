€ 5.0920
Avocată falsă, acuzată că a înșelat persoane din Prahova cu sume mari de bani
Data publicării: 17:45 04 Dec 2025

Avocată falsă, acuzată că a înșelat persoane din Prahova cu sume mari de bani
Autor: Dana Mihai

bani-apele-romane_24047000 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111
 

O falsă avocată este acuzată că a obţinut sume consistente de bani de la persoane din judeţul Prahova pe care pretindea că le va reprezenta în cauze civile şi penale, activitatea infracţională având loc pe parcursul mai multor ani.

Potrivit datelor comunicate, joi, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, anchetatorii au efectuat o percheziţie domiciliară în judeţul Constanţa într-un dosar de înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii pentru care este necesară o calificare specială, ambele în formă continuată.

Femeia ar fi pretins ani la rând că este avocat

"Cercetările sunt efectuate într-un dosar penal în care o persoană este bănuită că, în perioada 2018-2023, ar fi indus în eroare mai multe persoane vătămate de pe raza municipiului Câmpina şi a unor localităţi limitrofe, pretinzând fără drept că deţine calitatea profesională necesară pentru a le reprezenta interesele în diverse cauze judiciare, obţinând astfel beneficii materiale", precizează IJP.

Surse judiciare au declarat, pentru Agerpres, că femeia care pretindea a fi avocat a obţinut sume consistente de la diverse persoane sub pretextul că le va reprezenta în cauze penale şi civile.

În urma percheziţiei, femeia a fost dusă la audieri.

În urma percheziţiei, femeia a fost dusă la audieri.

Activitatea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Poliţiei oraşului Hârşova şi de cel al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Constanţa.

Cercetările sunt în curs, urmând ca, în funcţie de concluziile rezultate, să fie dispuse măsurile legale care se impun. 

avocata falsa
