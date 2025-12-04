€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Stiri România, blocată birocratic: Investitorii așteaptă până la 5 luni pentru viză
Data actualizării: 20:14 04 Dec 2025 | Data publicării: 20:13 04 Dec 2025

EXCLUSIV România, blocată birocratic: Investitorii așteaptă până la 5 luni pentru viză
Autor: Anca Murgoci

Politician PSD găsit mort în propria locuință - FOTO Foto cu caracter ilustrativ: Freepik
 

Viorica Dăncilă a criticat, la DC News, modul în care România gestionează relațiile economice cu China și accesul investitorilor străini, în condițiile în care alte state europene dezvoltă parteneriate.

Viorica Dăncilă a criticat, la DC News, modul în care România gestionează relațiile economice cu China și accesul investitorilor străini, în condițiile în care alte state europene dezvoltă parteneriate solide cu Beijingul.

Fostul premier a arătat contrastul major dintre deschiderea Chinei față de cetățenii români și dificultățile pe care le întâmpină oamenii de afaceri chinezi atunci când vor să intre în România.

„China ne-a eliminat vizele, putem merge în China fără viză. Ei bine, în România lucrurile sunt foarte complicate, pentru că, dacă în alte state europene viza se obține în maximum o săptămână pentru un om de afaceri care ar vrea să investească în România, la noi procedura durează între trei și cinci luni. Există o explicație pentru asta? Pentru mine nu există. Nu există, efectiv nu există o explicație, mai ales că noi avem nevoie de aceste investiții”, a zis Viorica Dăncilă la DC News.

Viorica Dăncilă a zis că blocajul birocratic afectează direct dezvoltarea economică a țării

Viorica Dăncilă a comparat situația României cu cea a altor state din regiune, care au reușit să își dezvolte relațiile economice cu China în mod accelerat, inclusiv prin proiecte strategice.

„Aceste investiții ar conduce la bani mai mulți la bugetul de stat, dar și la parteneriate între antreprenori români, care trec printr-o perioadă foarte grea, și parteneri din China pe domenii care sunt de interes pentru România. Nu intru în ceea ce este interzis de Uniunea Europeană sau NATO, dar pe partea economică, așa cum Polonia, un stat foarte apropiat de Statele Unite, construiește acum o autostradă prin stâncă împreună cu China și își îmbunătățește conexiunile cu partea chineză... Am mers la diferite companii și, când vorbeau despre colaborări cu China în Europa, Polonia, Grecia și Ungaria erau în prim-plan. România aproape că nu exista”, a zis Viorica Dăncilă la DC News.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Cum a apărat-o Viorica Dăncilă pe Oana Țoiu în China. Lecția pe care a ratat-o ministrul de Externe VIDEO 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viorica dancila
china
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Maşină de poliţie făcută zob la Curteni. Un conflict între fraţi aduce trupele speciale în sat
Publicat acum 15 minute
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat acum 18 minute
Adevărul despre Călugăreni: Mitul bătăliei, demontat. Ce nu se spune în manuale
Publicat acum 36 minute
Primul lucru pe care îl va face Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei / video
Publicat acum 45 minute
Health Forum V. "Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close