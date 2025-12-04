Viorica Dăncilă a criticat, la DC News, modul în care România gestionează relațiile economice cu China și accesul investitorilor străini, în condițiile în care alte state europene dezvoltă parteneriate solide cu Beijingul.

Fostul premier a arătat contrastul major dintre deschiderea Chinei față de cetățenii români și dificultățile pe care le întâmpină oamenii de afaceri chinezi atunci când vor să intre în România.

„China ne-a eliminat vizele, putem merge în China fără viză. Ei bine, în România lucrurile sunt foarte complicate, pentru că, dacă în alte state europene viza se obține în maximum o săptămână pentru un om de afaceri care ar vrea să investească în România, la noi procedura durează între trei și cinci luni. Există o explicație pentru asta? Pentru mine nu există. Nu există, efectiv nu există o explicație, mai ales că noi avem nevoie de aceste investiții”, a zis Viorica Dăncilă la DC News.

Viorica Dăncilă a zis că blocajul birocratic afectează direct dezvoltarea economică a țării

Viorica Dăncilă a comparat situația României cu cea a altor state din regiune, care au reușit să își dezvolte relațiile economice cu China în mod accelerat, inclusiv prin proiecte strategice.

„Aceste investiții ar conduce la bani mai mulți la bugetul de stat, dar și la parteneriate între antreprenori români, care trec printr-o perioadă foarte grea, și parteneri din China pe domenii care sunt de interes pentru România. Nu intru în ceea ce este interzis de Uniunea Europeană sau NATO, dar pe partea economică, așa cum Polonia, un stat foarte apropiat de Statele Unite, construiește acum o autostradă prin stâncă împreună cu China și își îmbunătățește conexiunile cu partea chineză... Am mers la diferite companii și, când vorbeau despre colaborări cu China în Europa, Polonia, Grecia și Ungaria erau în prim-plan. România aproape că nu exista”, a zis Viorica Dăncilă la DC News.

