Grupul 6 de la Rovinari a fost repornit oficial, anunțul Complexului Energetic Oltenia

Astfel, Termocentrala Rovinari funcţionează, în prezent, cu două grupuri, 5 şi 6, iar la ora actuală stocul de cărbune din depozitele termocentralei este de 50.000 de tone.

Termocentrala Turceni operează tot cu două grupuri

Şi Termocentrala Turceni a funcţionat, joi, cu două grupuri, având în depozite aproximativ 200.000 de tone de cărbune.

"Asigurăm stabilitatea Sistemului Energetic Naţional (SEN). Stocul de cărbune la nivelul CEO este de peste 550.000 de tone", au transmis reprezentanţii companiei.

SEN este stabilizat, toate instalaţiile Rafinăriei Petrobrazi funcţionează în regim normal, iar Grupul 6 Rovinari va fi repus în producţie, a anunţat, miercuri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranţă.

Măsuri pentru acoperirea suspendării temporare a producției de la Brazi

"Am stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi am eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! Am acoperit integral suspendarea temporară de producţie de la CECC Brazi, prin mecanisme de piaţă. Împreună cu operatorii, am analizat producţia şi am decis să folosim capacităţile disponibile de la CE Oltenia şi Hidroelectrica, iar grupul de la CET Paroşeni este pregătit să pornească", a transmis Ivan.

Astfel, s-a stabilit repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari.