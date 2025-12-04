€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Stiri Grupul 6 de la Rovinari a fost repornit oficial, anunțul Complexului Energetic Oltenia
Data actualizării: 17:59 04 Dec 2025 | Data publicării: 17:10 04 Dec 2025

Grupul 6 de la Rovinari a fost repornit oficial, anunțul Complexului Energetic Oltenia
Autor: Dana Mihai

termocentrala rovinari
 

 Grupul 6 de la Termocentrala Rovinari din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) a fost repus în producţie, fiind pornit de miercuri, au precizat joi, pentru Agerpres, reprezentanţii companiei.

Astfel, Termocentrala Rovinari funcţionează, în prezent, cu două grupuri, 5 şi 6, iar la ora actuală stocul de cărbune din depozitele termocentralei este de 50.000 de tone.

Termocentrala Turceni operează tot cu două grupuri

Şi Termocentrala Turceni a funcţionat, joi, cu două grupuri, având în depozite aproximativ 200.000 de tone de cărbune.

"Asigurăm stabilitatea Sistemului Energetic Naţional (SEN). Stocul de cărbune la nivelul CEO este de peste 550.000 de tone", au transmis reprezentanţii companiei.

Citește și: Probleme la Termocentrala Rovinari, după cutremurul de 5,7 grade

SEN este stabilizat, toate instalaţiile Rafinăriei Petrobrazi funcţionează în regim normal, iar Grupul 6 Rovinari va fi repus în producţie, a anunţat, miercuri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranţă.

Măsuri pentru acoperirea suspendării temporare a producției de la Brazi

"Am stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi am eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! Am acoperit integral suspendarea temporară de producţie de la CECC Brazi, prin mecanisme de piaţă. Împreună cu operatorii, am analizat producţia şi am decis să folosim capacităţile disponibile de la CE Oltenia şi Hidroelectrica, iar grupul de la CET Paroşeni este pregătit să pornească", a transmis Ivan.

Astfel, s-a stabilit repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Termocentrala Rovinari
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Colegiul Medicilor cere soluții urgente. Lipsa apei afectează actul medical în Prahova
Publicat acum 10 minute
Recrutare forțată de către Rusia în teritoriile ucrainene ocupate - încălcări ale dreptului internațional
Publicat acum 18 minute
Germania nu mai e Germania de acum 10 ani: De ce primii doi ani acolo îi întorc pe români din drum
Publicat acum 36 minute
Primul RMN mobil din România: Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași aduce tehnologia direct la pacienți
Publicat acum 45 minute
Un an de la anularea alegerilor: Zuckerman și Caramitru fac analiza momentului
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close