Nicușor Dan retrimite la Parlament legea de combatere a extremismului

Șeful statului susține că, deși statul are datoria de a acționa ferm împotriva urii, xenofobiei și incitării la discriminare, acest obiectiv trebuie realizat prin legi clare, previzibile și echilibrate.

„În caz contrar, riscăm efectul opus, amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată și adâncirea neîncrederii în instituțiile statului”, a explicat Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Motivele retrimiterii

Potrivit președintelui, forma actuală a legii este insuficient de clară în definirea unor infracțiuni, ceea ce creează riscul unor interpretări abuzive. Unele articole ar putea transforma în infractori persoane care nu au legătură cu extremismul, subliniind nevoia unui cadru legislativ mai precis și mai echilibrat.

Un exemplu citat de Nicușor Dan se referă la pedepsele prevăzute pentru distribuirea materialelor care conțin idei xenofobe: legea stabilește închisoare de la unu la cinci ani, fără a face diferența între materiale de propagandă extremistă și opere literare sau texte istorice. Această formulare vagă poate genera abuzuri și poate afecta persoane care nu urmăresc promovarea ideilor extremiste.

Fermitate și echilibru

Președintele subliniază că România are nevoie atât de fermitate, cât și de echilibru pentru apărarea democrației.

„Ambele sunt esențiale pentru apărarea democrației”, a scris el pe Facebook. Legea, în forma actuală, riscă să încalce acest echilibru, punând în pericol libertatea de exprimare și creând potențiale situații de injustiție.

Nicușor Dan arată astfel că acțiunea fermă împotriva extremismului nu trebuie să fie contradictorie cu principiile legale fundamentale, cum ar fi claritatea normelor și previzibilitatea sancțiunilor.

Retrimiterea legii la Parlament are scopul de a corecta lacunele identificate și de a asigura că măsurile împotriva extremismului sunt eficiente, dar nu abuzive. Legea trebuie să protejeze cetățenii de manifestările xenofobe și de propagandă extremistă, dar în același timp să respecte drepturile fundamentale și să nu transforme persoane nevinovate în infractori.