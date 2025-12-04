Funcţionarii unei primării din Dolj, acuzați că au furat benzina instituției ani la rând

Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, funcţionari din cadrul instituţiei publice, cu atribuţii în gestionarea consumului de carburant, sunt bănuiţi că, în perioada 2022 - august 2025, şi-ar fi însuşit în interes propriu bonuri valorice de carburant.

Acuzați că și-ar fi întocmit înscrisuri false privind utilizarea carburantului

Apoi, pentru a crea aparenţa de legalitate şi justificarea în interesul instituţiei, aceştia ar fi întocmit înscrisuri false cu privire la folosirea carburantului. Prejudiciul cauzat va fi stabilit în urma cercetărilor.

Trei mandate de aducere

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii vor pune în executare şi trei mandate de aducere. Persoanele în cauză vor fi conduse la audieri. Acţiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, notează Agerpres.

