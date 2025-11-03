Operațiunea JUPITER 4 lovește în frații Micula. Manevra prin care ar fi transferat ilicit active de 163 milioane lei / Update

Update - Percheziții la firme din grupul European Food and Drinks al fraților Ioan și Viorel Micula

Printre percheziții se numără și descinderi la mai multe societăți comerciale din grupul European Food and Drinks al fraților Ioan și Viorel Micula. Se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ”delapidare cu consecinţe deosebit de grave” și ”evaziune fiscală”.

Anchetatorii acuză că, pentru a evita plata sumele datorate de grup pentru un ajutor de stat primit ilegal acum un deceniu, active de 163 de milioane de lei ale companiilor au fost vândute/cedate altor firme ce se afla tot sub controlul acelorași proprietari.

Zeci de percheziții în Operațiunea JUPITER 4

Știrea inițială: Sunt vizate persoane suspectate de comiterea unor infracţiuni şi de implicare în activităţi ilegale ce afect

"Activităţile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, inducerea în eroare a organelor judiciare, înşelăciune, contrafacere, furt, ameninţare, hărţuire, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată şi infracţiuni silvice", conform unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Ce urmăresc acțiunile din operațiunea JUPITER 4

Acţiunile au ca scop documentarea activităţilor infracţionale ale persoanelor vizate, recuperarea prejudiciilor şi confiscarea bunurilor obţinute în urma comiterii de infracţiuni sau deţinute în mod ilegal.

Persoanele identificate vor fi conduse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale corespunzătoare fiecărui caz.

"Activităţile de astăzi se desfăşoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliţiei Române, pentru combaterea infracţionalităţii de orice fel", notează sursa citată.

