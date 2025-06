Operațiunea JUPITER: Descinderi și la complexul Dragonul Roşu din Capitală. Sunt vizate produse contrafăcute din China

Vezi și - Percheziții de amploare la trei firme de ride-sharing. Prejudiciul din evaziune fiscală - peste 1 milion de lei

Conform unor surse judiciare, acţiunile se desfăşoară în complexul comercial Dragonul Roşu, unde sunt vândute produse aduse din China, iar mărfurile vizate de poliţişti ar purta însemnele unor mărci protejate pe teritoriul României, susceptibile de a fi contrafăcute.

Noi acțiuni în operațiunea JUPITER





"În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, astăzi, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pun în executare 22 de mandate de percheziţie domiciliară şi 22 de mandate de aducere, în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie de produse contrafăcute", informează un comunicat al DGPMB.



Poliţiştii de la economic au identificat şi ridicat mai multe bunuri de interes în cauză. "Persoanele vizate vor fi conduse la audieri, faţă de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun", arată sursa citată.



Acţiunea beneficiază de sprijinul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrafacerea unei mărci şi punerea în circulaţie de produse purtând o marcă similară cu o marcă protejată pe teritoriul României.

Bogdan Berechet, şeful Poliţiei Capitalei: 48 de percheziţii în cadrul operaţiunii Jupiter

Poliţiştii Capitalei efectuează, luni, 48 de percheziţii domiciliare în mai multe dosare penale privind infracţiuni de evaziune fiscală şi de punere în circulaţie de produse contrafăcute, a declarat şeful Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), Bogdan Berechet, la complexul comercial Dragonul Roşu, unde a avut loc o acţiune a Serviciului Economic.



"Doar în această locaţie, unde ne aflăm, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 pun în aplicare 22 de mandate de percheziţie domiciliară", a spus Berechet.

Ce vizează acțiunile

Activităţile vizează documentarea şi probarea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social, ce au produs prejudicii semnificative bugetului de stat. Percheziţiile se desfăşoară cu sprijinul mai multor structuri din cadrul Poliţiei Capitalei.



"Combaterea criminalităţii economice este o prioritate pentru Poliţia Capitalei, întrucât aceste fapte afectează direct economia naţională, distorsionează concurenţa loială şi generează dezechilibre în mediul de afaceri. Prin activităţile desfăşurate, poliţiştii specializaţi în combaterea infracţiunilor economice, contribuie la recuperarea prejudiciilor, la descurajarea fenomenului infracţional şi la menţinerea unui climat optim, în ceea ce priveşte respectarea normelor legale în vigoare", a declarat şeful Poliţiei Capitalei, notează Agerpres.

