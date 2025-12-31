Gabriela Cristea a făcut marele anunț pe final de an: Ne-am îndeplinit un vis

Gabriela Cristea a anunțat pe Facebook că împreună cu soțul ei au achiziționat o casă în Italia. Vedeta spune că locuința, care are nevoie de renovări ample, a fost aleasă pentru experiențele simple și autentice pe care le oferă, departe de confortul sofisticat.

"Anul ăsta am mai bifat o premieră în familia noastră; ne-am cumpărat o căsuță în Italia. Casa trebuie restaurată din temelie dar ne-am bucura atât de tare de tot ce ne-a oferit", a scris vedeta pe Facebook.

Gabriela Cristea a spus că au preferat mesele improvizate în curtea casei și plimbările prin vie, în locul restaurantelor sau al atracțiilor turistice clasice. Chiar dacă au plecat cu pantofii murdari de noroi, vedeta spune că experiența a fost una plină de emoție și bucurie.

"Am preferat mesele improvizate din curtea plină de fierătanii, decât o masă sofisticată la restaurant sau plimbările prin vie si degustatul de struguri stafidiți, în locul deserturilor apetisante. Am plecat cu pantofii noroiati, dar cu inima plin de drag și iubire. Și ce an urmează… PS: prima poză e fix când am ieșit de la notar, după ce am semnat actele", a mai scris Gabriela Cristea, pe Facebook.